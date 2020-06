Carlos Rivera dedica concierto en línea a las “Mujeres Guerreras”

Carlos Rivera agradeció la labor que han hecho todas las “mujeres guerreras” para combatir esta pandemia causada por el Covid-19 y les dedicó un concierto acústico con el cual espera recaudar fondos, para ayudar a quien más lo necesita.

“Está canción se la quiero dedicar a todas enfermeras, doctoras, a todas esas mujeres guerreras que están haciendo de verdad un trabajo lleno de valor, coraje y de amor, nosotros y todos los que estamos a salvo, estamos en casa, todos los que se han ido recuperando, lo que quisiéramos decirles es como pagarles y agradecerles por todo lo que están haciendo en este momento”, comentó el cantante antes de interpretar “¿Cómo pagarte?”, mientras intentaba tocar la guitarra.

“Yo como compositor siempre tuve la inquietud de aprender a tocar la guitarra, sobre todo contar mis historias y cantárselas, no me juzguen mucho si no me sale, apenas estoy aprendiendo”, comentó Rivera.

El show comenzó en punto de las 19:00 horas con su canción “Perdiendo la cabeza”, continuando con temas como “Recuérdame”.

“Esta canción ha sido cada vez más especial, cada vez llega a más corazones y a más personas y dependiendo la época y los momento que vivimos pues obviamente se vuelve más especial para los corazones, así que con mucho respeto y amor a todas aquéllas personas que han perdido a un ser querido por culpa de este virus que hoy amenaza al mundo todos los días”, expresó.

-EL UNIVERSAL-