Captan a Pedrito Sola con su supuesto novio

Captan a Pedrito Sola, conductor de Ventaneando, en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, en compañía de un hombre, quien aseguran es su pareja desde hace 18 años. Así lo comunicaron distintos medios de comunicación, luego de que la revista TVNotas publicara una serie de fotografías.

Las imágenes en donde aparece el conductor de 72 años enternecieron a los usuarios de las redes sociales, pues priorizaron el amor entre personas, eliminando así las etiquetas que se utilizan para definir una relación amorosa.

A pesar de que Pedro Sola siempre ha sido reservado en el tema personal, la noticia sobre que tiene una relación amorosa no es nada nuevo, pues en agosto reveló para la revista Quién que se encuentra enamorado.

“Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes. Le contesté, aunque no sabía quién era. Seguimos la comunicación (electrónica) durante dos ocasiones más, entonces le pregunté: ‘¿Quién eres, por qué no me dices?’”, recordó.

Sola, quien también reveló que hay una diferencia de edad, que al final no resultó importante: “Él tenía 24 años y yo 54”, comentó para Quién.