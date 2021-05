Captan a J Balvin orinando en vía pública; video provoca polémica en redes

Aunque J Balvin es un cantante que ha logrado el éxito mundial debido a su música, las últimas noticias sobre él han tenido relación con sucesos escandalosos, por ejemplo: que se burló de una foto que Canelo Álvarez compartió sobre su boda o que no lo reconocieron en una tienda de Nueva York y le negaron la entrada.

Ahora, para acrecentar este tipo de nota sobre el colombiano, se difundió en redes sociales un video donde aparece orinando en vía pública, lo que de inmediato generó varias reacciones entre los internautas.

En la grabación, que fue retomada por medios como El Gordo y la Flaca, aparece el interprete de “Mi gente” haciendo sus necesidades en un espacio al aire libre lleno de contenedores. El responsable de la cámara capta al cantante de espaldas, aunque éste se voltea y se da cuenta de la situación.

“Déjenme orinar tranquilo… Póngalo en Instagram, un litro de agua”, dice J Balvin a la cámara.

Destaca que el video generó dos posturas; por un lado, los seguidores del famoso lo defendieron, señalando que esto es algo normal y que grabarlo fue una violación a su privacidad.

“Nada se les escapa, o sea, todo a publicarlo. ¡Definitivamente la privacidad se ha perdido!”, “Déjenlo tranquilo, por Dios. No es el único, todos lo hacen”, “No lo culpo; cuando uno está en un sitio que no hay para hacerlo, lo hace donde quiera. ¿Por no hacerlo va a esperar que le dé un dolor?”, fueron algunos comentarios.

Mientras que otro sector criticó la acción del cantante y su falta de higiene: “Y no se lavó las manos”, “¡Qué vulgar!” y “¡Qué poca educación!”.

Información de: Milenio