Cantante de salsa famoso en los 90’s es captado mendigando en Colombia

Joe Michel Maza Márquez ganó fama como salsero en Cuba. Hijo de la cantante cubana Beatriz Márquez, sus inicios se dieron desde la infancia; su vocación musical lo llevó a ingresar a la escuela de música Manuel Saumell donde estudió piano, informó Excélsior.

A los 16 años, en 1995, se convirtió en el integrante más joven de la Charanga Habanera de David Calzado, su calidad lo llevó a ser llamado “El Menor de la Salsa”, a lo largo de cuatro años gozó de fama y reconocimiento, colocando “Pa’ que se entere La Habana” entre los hits de la agrupación.

Se desvinculó de la Charanga Habanera de David Calzado y pasó Charanga Forever, ahí permaneció hasta el año 2000, cuando dio paso a su agrupación “Michel y la bola”… pero algunos excesos lo llevaron en el año 2012 a ser detenido, tras enfrentar un juicio fue encontrado culpable de los delitos de secuestro, intimidación y robo a mano armada.

Ya como “El Charanguero Mayor” se empezó a desmoronar con la condena a 25 años de prisión, sin embargo, sólo estuvo uno tras las rejas y fue liberado.

“Soy el cantante de siempre, del pueblo, el dueño de la calle y estoy preparando mi regreso como debe ser… En estos momentos estoy ensayando temas compuestos durante mi encierro y pronto estarán para ustedes. También estoy viendo el tema de mis papeles para mostrar al mundo que el cantante sigue vigente”, según publicó el portal asere.com

A Michel Maza se le perdió la pista… hasta que la cantante peruana Lucía de La Cruz publicó en su cuenta de Facebook un video en que se le nota a “El Charanguero Mayor” visiblemente afectado por las drogas, el alcohol… la miseria.

Sin embargo, el portal diariocorreo.pe publicó la presunta respuesta del salsero, en que afirmó:

“Sigo cantando por acá en Colombia, con mi amigo Tizo. No es tampoco como lo dicen, ni como lo ven. Saben que soy de barrio y me considero una persona humilde, bueno, todo el que me quiera ayudar en lo que pueda, en lo que sea, ahí me llaman al número de Ronald Angulo. Todo está bien, para adelante”.

Incluso se mencionó un viaje a Italia. “”Un saludo a toda mi gente de Italia, de parte de Michel Maza, del ‘Charanguero mayor’. A la gente de Italia, pronto voy a estar por ahí, ya tengo mis papeles en regla. Gracias por preocuparse por mi vida”.