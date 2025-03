Cancelaron concierto de Dani Flow en Puebla; «sus canciones son exageradamente groseras», afirma alcalde

El presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, Carlos Barragán Amador, dio a conocer la cancelación del concierto del cantante Dani Flow, programado para el próximo 18 de abril en la Feria Regional de Primavera de Xicotepec 2025.

A través de Facebook, el edil señaló que la medida era tomada por «congruencia», sobre lo que piensa y lo que dice, luego de escuchar las piezas del cantante.

«Esta decisión la tomo por congruencia, por solidaridad con las mujeres, por el mucho respeto que merecen, por conciencia que si la letra de las canciones ofende a las mujeres, nos ofenden a toda la sociedad», escribió.

Asimismo, señaló que «nunca había escuchado canciones exageradamente groseras e inmorales» y justificó su motivo por el que decidió evitar la presentación del músico.

«Debo confesar que su contrato se dio a petición de varios jóvenes que me escribieron y les comento que esa música a mí no me gusta, jamás lo había escuchado a este cantante, pero pensé que la feria es para todos las personas y que debía respetar los gustos de la juventud», dijo.

Al respecto, el cantante respondió al alcalde desde sus redes sociales: «Haz algo real por el pueblo que te puso ahí. Se te está muriendo la gente, Carlitos”.

La Feria Regional de Primavera de Xicotepec 2025 se realizará entre el 12 y el 19 de abril y contará con artistas como Inspector, Christian Nodal, Majo Aguilar, Río Roma y El Mimoso, entre otros.

Asimismo, los eventos musicales se realizarán entre el Teatro del Pueblo, el Casino Ganadero, el Polideportivo y el Rodeo de Media Noche en el municipio.