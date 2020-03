¿Cancelarán Coachella 2020 por el coronavirus? Acá todo lo que sabemos

En los últimos días hemos visto como un montón de eventos se han cancelado por el coronavirus, desde partidos importantes hasta los estrenos mundiales de algunas películas –como la cinta 25 de James Bond, No Time To Die– y por supuesto que la música no se ha salvado. El pasado 6 de marzo nos enteramos que los organizadores del SXSW, el festival más importante de Austin, Texas habían decidido cancelar la edición 2020 por esta epidemia, y ahora parece que le tocaría a uno de los eventos más importantes del mundo, Coachella.

Resulta que este 9 de marzo un funcionario de salud pública de California ha hablado de la posible cancelación de la edición 2020 del Coachella, que se llevará a cabo los fines de semana del 10 y 12 de abril y 17 a 19 del mismo mes, y que tendrá como headliners a Rage Against The Machine, Ariana Grande, Frank Ocean, Travis Scott y más. Todo esto después de que se sospechara un caso de coronavirus cerca de la sede del festival.

Se trata de un paciente está siendo examinado por el virus en el Centro Médico Eisenhower en Rancho Mirage, California –a 25 minutos del Empire Polo Club de Indio, donde se lleva a cabo año con año–. De acuerdo con NME, el Dr. Cameron Kaiser dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre el destino de Coachella por el momento, pero que evaluaría la seguridad del mismo y de otros eventos públicos caso por caso.

Este no sería el primer evento masivo que se ha cancelado dentro de la zona, ya que le tocó al sábado pasado al torneo de tenis Indian Wells –que se celebra en el mismo lugar que el festival–. Los organizadores dijeron en un tweet que el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside ha declarado una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella.

Por si esto fuera poco, el mismo Dr. Kaiser le dijo la semana pasada a los organizadores de Coachella y Stagecoach que aguantaran un poco la decisión de cancelar, pero que la decisión estaba en ellos. Sin embargo fue contundente al decir que si a la entrada del festival iban a checar uno a uno a los asistentes, lo mejor sería que se ahorraran ese esfuerzo y de plano cancelaran este eventazo. Ahora solo queda esperar a que venga el anuncio oficial y sepamos si se hace o no la edición 2020 de uno de los festivales más importantes del mundo.

Fuente: Sopitas