Cancelan concierto de Robbie Williams en Turquía tras amenazas

Las autoridades de Turquía han cancelado el concierto que el cantante británico Robbie Williams iba a ofrecer en Estambul el próximo 7 de octubre, según informó la productora del país, que era responsable del evento.

El concierto, que se iba a celebrar al aire libre en la Marina de Ataköy, un distrito en el lado europeo de Estambul, ha sido cancelado «por decisión de la oficina del gobernador de Estambul», señaló la productora Atlantis Yapim en un breve mensaje en su cuenta de Instagram.

En el que se mencionó también los clientes que compraron entradas para verlo han recibido este aviso, junto a la información de que se les devolverá el dinero más los posibles cargos.

Hace dos días empezaron a circular por las redes sociales algunos mensajes que exigían al gobierno turco anular el concierto, recordando que coincidiría con la fecha en la que Hamás inició el ataque contra objetivos marines y civiles en Israel: 7 de octubre de 2023.

Estos mensajes, sin embargo, describían esta fecha como el aniversario de «las masacres de Israel», en ellas, atribuían a Robbie Williams de «sionista» (este término se usa para calificar a quienes empeñan por un Estado judío independiente) sin aclarar por qué, y algunos amenazaban con revelar los datos personales del dueño de Atlantis Yapim si no anulaba el concierto.

La oficina del gobernador de Estambul, un organismo que depende del Ministerio del Interior y tiene responsabilidad en aspectos de la seguridad pública, no se ha pronunciado al respecto.

El concierto del intérprete de «Rock DJ» había sido planificado inicialmente por la productora turca DBL Entertainment, pero esta fue en marzo pasado, objetivo de un boicot impulsado por jóvenes de la oposición por considerar a su dueño demasiado alineado con las posturas del gobierno turco.