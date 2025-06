Cancelan concierto de Junior H en Morelos; «ustedes son el problema», recrimina al gobierno

El gobierno de Morelos canceló el concierto de Junior H programado para el viernes 20 de junio en el municipio de Yautepec, después de que las autoridades señalaran que el cantante interpreta «corridos bélicos».

El guanajuatense informó la cancelación de su presentación a través de un comunicado en sus redes sociales, en donde afirmó que fueron las autoridades municipales y la gobernadora Margarita González Saravia quienes no le permitieron presentarse.

«Argumentan que Junior H es un cantante de ‘corridos bélicos’ lo cual es incorrecto y él tiene su propio estilo de música ‘Sad Boyz’. Cabe destacar que se les explicó a las autoridades que el artista no incluye ‘narcocorridos’ en su repertorio», dice el comunicado.

El intérprete de «Lady Gaga» tenía programada una presentación para el viernes 20 de junio en el Campo Deportivo CDY del municipio de Yuautepec.

La agencia del cantante insistió en que esta acción vulneró su derecho a expresarse con su música e impedir la convivencia con sus fanáticos.

«Si el gobierno del estado considera que esta medida contribuye a resolver sus problemas de inseguridad, aceptamos su decisión, aunque no estemos de acuerdo», afirmaron.

Asimismo, informaron a los fanáticos del cantante de «Y lloro» que el proceso de reembolso será en taquilla a partir de las 10:00 de la mañana del viernes para quienes hicieron la compra física; por su parte quienes lo hicieron a través de internet, las instrucciones les llegarán en sus correos electrónicos.

Junior H explota contra el gobierno

El cantante se mostró molesto tras la cancelación de su concierto y aseguró que no solamente es un artista de «narcocorridos» por lo que en unos días demostraría su estilo.

«¿Creen que la música es el problema?, ustedes lo son», dijo en sus historias de Instagram después de señalar la falta de acción de los políticos.

«¿Por qué no voltean a ver lo que hacemos por nuestra propia gente migrante? En México también ayudamos a nuestros barrios y no necesitamos estar subiéndolo a redes porque lo hacemos de corazón, algo que no hacen ustedes», señaló.

Esta no es la primera vez que un concierto de un artista cuyo género esté presuntamente relacionado con canciones vinculadas con el crimen organizado es cancelado o interrumpido en el país.

Artistas como Natanael Cano y Los Alegres del Barranco se han visto «afectados» tras implementarse en algunos estados la restricción de la distribución de la apología del delito en canciones a través de eventos culturales públicos o privados.