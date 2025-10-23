Camila en El Vaticano: ¿por qué la reina de Inglaterra vistió de negro frente al papa León XIV?

Camila, esposa del rey Carlos III de Inglaterra, no está dentro de la lista de monarcas que gozan de “El privilegio blanco” al tener audiencia con el papa.

El negro fue, una vez más, su mejor aliado. Este jueves, durante la visita oficial del rey Carlos III y la reina Camila al Vaticano, la monarca británica apareció ante el papa León XIV vestida con un outfit negro de seda, velo de encaje y perlas discretas.

Una elección impecable —y cargada de significado— que desató una pregunta recurrente entre los curiosos y los observadores de la realeza: ¿por qué Camila no vistió de blanco, como lo hacen algunas reinas y princesas en sus audiencias con el papa?

La reina Camila viste de negro ante el papa y respeta ‘El Privilegio Blanco’

El hecho de que la reina Camila haya elegido un atuendo negro y no uno blanco, como otras monarcas, para su audiencia de este día con el papa León XIV obedece a la aplicación de un viejo código de etiqueta pontificia, conocido como “El Privilegio Blanco” (il privilegio del bianco).

La reina Camila vistió de negro ante el papa León XIV durante la visita oficial a El Vaticano junto al rey Carlos III de Inglaterra (Simone Risoluti/Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

Este permiso especial, reservado a un puñado de soberanas católicas, les permite vestir de blanco (color que simboliza la pureza y la cercanía con la Iglesia) durante las audiencias con el sumo pontífice, pero aplica exclusivamente a un círculo exclusivo que solo incluye a las reinas Letizia de España, Matilde de Bélgica; además de Sofía y Fabiola, reinas eméritas de España y Bélgica; la princesa Charlene de Mónaco y la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo.

Se trata, en suma, de mujeres católicas reinantes y eméritas o consortes de monarcas católicos. Camila de Inglaterra, por lo tanto, no pertenece a ese grupo, debido a que pertenece a la iglesia anglicana de Reino Unido.

El mensaje de la reina Camila detrás del look negro que usó en El Vaticano

El atuendo de la reina Camila fue armado con precisión. Se trata de un vestido midi de seda negra, zapatos cerrados, clutch discreto y una mantilla de encaje español.

En joyas, apenas unas perlas y su anillo de compromiso. El conjunto equilibró la severidad protocolaria que exige El Vaticano a quienes tienen audiencia con el papa y la sofisticación que caracteriza el guardarropa de la reina.

El periodista Richard Fitzwilliams explicó a People que “Camila conoce el peso simbólico de cada color en un entorno como el Vaticano. Su elección fue prudente, elegante y absolutamente correcta”.

Camila de Inglaterra es anglicana por convicción, no por protocolo

Nacida como Camilla Rosemary Shand en 1947, la ahora reina Camila fue bautizada en la Iglesia de Inglaterra, la misma de la cual su esposo, el rey Carlos III, es hoy gobernador supremo.

El primer matrimonio de Camila, con Andrew Parker Bowles, en 1973, fue una ceremonia católica (él lo era y sus hijos, Tom y Laura, fueron criados bajo esa fe).

Sin embargo, según medios británicos como The Telegraph y The Guardian, Camila nunca fue católica practicante. Su vínculo con dicha religión fue de tipo familiar y circunstancial.

Al casarse con el entonces príncipe Carlos en 2005 (una boda civil seguida de una bendición anglicana), Camila reafirmó su pertenencia a la comunidad anglicana.

Desde entonces, su perfil religioso quedó claramente definido como no católica, sino anglicana, aunque siempre respetuosa de los protocolos ecuménicos.

Esa distinción basta para excluir a la reina Camila del reducido grupo que goza del “Privilegio Blanco”.