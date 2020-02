¿Cambio de bando? Robert Downey Jr. estaría en pláticas con DC para encarnar a Linterna verde

¡Adiós Marvel, hola DC! De acuerdo al famoso portal estadounidense We Got This Covered, Robert Downey Jr. se estaría incorporando a la competencia, DC Comics, como el nuevo Hal Jordan, mejor conocido como Linterna verde, dejando por completo en el pasado al gran héroe de Marvel, Iron Man.

Y es que no es secreto que Linterna verde regresará a la pantalla grande, pues este fue mencionado en Justice League, cortometraje del 2017, por lo que los fanáticos de los cómics no han dejado de preguntarse quién podría darle vida a este mítico personaje tras el fracaso de Ryan Reynolds en el 2011. Además de Robert Downey Jr., diversos reportes afirman que entre los candidatos para interpretar a Green Lantern también se encuentran John Krasinski e incluso Zac Efron.

EL FUTURO DE ROBERT DOWNEY JR. EN MARVEL

Aunque nada ha sido confirmado hasta el momento, el portal señala que Robert ha tenido varias pláticas con Warner Bros., así que sólo es cuestión de tiempo para que dicha confirmación se haga oficial y se vea al actor de Doolittle con un nuevo personaje en la competencia.

Pese a que la noticia ha impactado por completo a los seguidores de Marvel, todo parece indicar que es verdad, pues recientemente la compañía que le dió vida al famoso Iron Man expresó sus deseos por traer de vuelta a Robert Downey Jr. al MCU, sin embargo, es el mismo Robert quien sigue poniendo trabas, claro, además de exigir una cantidad exagerada de dinero por su reincorporación al ya mencionado universo cinematográfico.

Cabe mencionar que tan sólo por Infinity War y Endgame, el actor ganó nada más y nada menos que 150 millones de dólares, mientras que, por hacer una pequeña aparición en Spiderman: Far From Home, cuya grabación se hizo en tan sólo tres días, Robert Downey Jr. cobró 15 millones de dólares, por lo que, en dado caso de que llegue a hacer algún tipo de cameo en la cuarta fase del MCU, el actor busca que su recompensa sea mucho mayor de lo que ha obtenido con anterioridad.

Fuente: Sin Embargo