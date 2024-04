Caeli acusa a exnovio de intento de abuso sexual

Esto se debe a que durante una entrevista para el podcast de ‘Un Tal Fredo‘, reveló dos de los momentos más difíciles que ha experimentado, los cuales dejaron una profunda marca en su vida.

Durante el video, la youtuber comenzó a platicar el polémico tema que ya había abordado anteriormente en 2019, cuando enfrentó un intento de abuso por parte de un amigo, también youtuber, quien presuntamente quiso drogarla junto con un grupo de amigos para posteriormente abusar sexualmente de ella en un viaje que tuvo a Argentina.

“Salí al balcón y se empiezan a acercar, y yo dije necesito conseguir ayuda para salir de aquí (…) le dije a mi manager: ‘mándame una patrulla, porque no salgo de esta casa sin que una patrulla me saque’ (…) dije: ‘si brinco, tal vez me rompa una pierna, pero voy a estar más a salvo’, expresó.

Aunado a ello, contó que gracias a que en aquel entonces su manager logró contactar a una patrulla, ella pudo salir del lugar, y pese a que abandonó el proyecto en el que trabajaba en dicho país, pudo sentir un gran alivió.

“Llega la patrulla y dicen: “¿alguien llamó a la patrulla?”, y yo dije: “o hablo ahora o nunca”, por que no sabía cómo iba a pasar la situación. Me jalan al piso donde no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empiezan a patear. (…) Yo empecé a tratar de safarme y dije, ‘sólo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. (…) Me aventé por las escaleras… salgo y la policía me agarra y yo me salvé”. dijo.

