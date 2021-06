Busco justicia, no venganza; Frida Sofía demandará a Enrique Guzmán y a su mamá

Tras la polémica que vive la familia Guzmán Pinal y que Enrique Guzmán ya demandara a su nieta, Frida Sofía, es ahora la hija de Alejandra Guzmán quien dio a conocer a través de un video que subió a Instagram que ha decidido demandar no sólo a su abuelo, también a su mamá. Además, la joven no dudó en criticar a la cantante por no defenderla.

Frida Sofía habló sobre las demandas que interpondrá en contra de su mamá y abuelo, querellas que al parecer se interpondrán este 10 de junio y de la cuales hablarán los abogados de la joven en una conferencia de prensa.

La hija de Alejandra Guzmán señaló que la entrevista que le otorgó a Gustavo Adolfo Infante no fue pagada y le agradeció al periodista por darle el espacio para hablar sobre lo que vivió durante su niñez y adolescencia.

“Para mí es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Tenía ganas de sentarme frente a él y su público para que me conocieran y me oyeran a hablar con y de la verdad. Gustavo Adolfo me prometió no editar de forma alguna la entrevista, tal y como se lo había pedido. Durante la entrevista me solté y no pude callarme más, a él y a su producción no me queda nada más que agradecimiento por respetar y cuidar las formas”.

“La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad, que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó, nos da miedo ser señalas, que nos llamen locas, manipuladoras, mentalmente inestable cuando el abuso es la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia”.

La joven también habló sobre su mamá y visiblemente conmovida declaró que le dolía no tener el apoyo de la persona que le dio la vida.

“Oí, vi, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación y de su chantaje”.

Información de MILENIO