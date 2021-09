Bruce Springsteen rindió homenaje a los fallecidos en el 20 aniversario del 11-S

La ciudad de Nueva York recordó a las víctimas del atentado del 11 de septiembre en su vigésimo aniversario. El músico Bruce Springsteen se dio cita en el Memorial 9/11 dedicado a las personas que fallecieron e interpretó el tema I’ll see you in my dreams.

Ubicado en la misma locación donde estaba el World Trade Center y las Torres Gemelas, el monumento 9/11 National Memorial es el sitio donde los ciudadanos neoyorquinos acuden año con año a rememorar los fatídicos ataques de 2001.

Springsteen, uno de los artistas más simbólicos de Nueva York acudió para sumarse a los homenajes. El cantante dio un discurso recordando a las casi 3 mil personas que murieron. ”Que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas caídos, sus familias, sus amigos y sus seres queridos”, dijo.

Seguido de esto, el nacido en Nueva Jersey interpretó I’ll see you in my dreams (Te veré en mis sueños) acompañado de una guitarra acústica y una armónica. El emotivo momento provocó las lágrimas de algunos de los presentes mientras Springsteen se rendía ante los fallecidos.

”El camino es largo y parece no tener fin, pasan los días y te recuerdo amigo mío. Y aunque te hayas ido y mi corazón se haya vaciado…Te veré en mis sueños”, dice la letra de la canción. Luego de su actuación hubo un momento de silencio en punto de las 9:03 am, la hora en que el vuelo 175 de United Airlines se impactó contra la torre sur del World Trade Center.

En 2002, Springsteen lanzó junto a la E Street Band el álbum The Rising. En aquel momento el cantante habló con Nightline sobre cómo los ataques de un año antes lo inspiraron para componer las canciones del disco.

”Leí en el periódico que algunas de las personas que bajaban del edificio hablaban de los trabajadores de emergencia que estaban ascendiendo. La idea de estos tipos subiendo las escaleras que subían y subían, podrían estar subiendo por una escalera llena de humo, podrían estar en la otra vida, siguiendo adelante”, compartió Springsteen.

Junto a él también estuvieron el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el ex presidente Barack Obama. Como ya es costumbre en cada aniversario, se leyeron los nombres de cada una de las víctimas, antes y después de la presentación del músico.