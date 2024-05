Britney Spears denuncia robo de joyas en su propia casa

Britney Spears denunció a través de sus redes sociales que sus joyas fueron robadas de su propia casa.

Fue a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram donde la estrella del pop muestra un alhajero vacío al mismo tiempo que declara que le robaron sus pertenencias.

Britney Spears asegura que le robaron sus joyas

“Chicos, de verdad, me robaron todas mis joyas”, alegó la cantante de Toxic en su video en el que abre y cierra su alhajero mostrando que estaba vacío. «¿Ven? No hay nada. Bueno, hay una Virgen María. Tengo miedo. Todo se ha ido. Todas mis joyas se han ido”, recalcó.

Britney Spears insistió al pie del video: «Así que pueden ver de verdad que me robaron todas mis joyas. Ahora es difícil comprarlas nuevas porque tengo miedo de que se pierdan».

La cantante Oops!…I Did It Again asegura que de ahora en adelante comprará joyería falsa, pero lamenta el robo pues afirma que muchas piezas eran únicas y exclusivas para ella.

“Así que compro barato y falso, pero es difícil porque algunas de mis piezas fueron hechas originalmente para mí… y mi cruz bebé que llevaba puesto desde que tenía 4 años se ha ido… es tan delgado”

La artista concluyó: “La cruz de mi bebé que usaba desde que tenía 4 años ya no está… es muy delgada”.

Britney Spears fue estafada en su viaje a México

El medio estadounidense Page Six se puso en contacto con un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Ventura quien aseguró que no existe ningún reporte de robo por parte de la estrella del pop.

«No hemos recibido ninguna llamada de servicio relacionada con ningún informe de robo en la residencia de Spears», señaló la fuente.

Es la única pérdida que Britney Spears ha sufrido en las últimas semanas, pues hace unos días la cantante aseguró que fue estafada durante su reciente visita a México por una señora.

«Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares (aproximadamente 12 mil 456 pesos) en una tienda cuando sólo eran 300 (aproximadamente 4 mil 982 pesos)».