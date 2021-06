Britney se disculpa con fans por decirles que su vida era perfecta

La cantante Britney Spears se disculpó con sus seguidores de redes sociales por pretender que su vida era perfecta y fingir en sus publicaciones que todo estaba bien.

En un mensaje compartido en Instagram, el primero publicado luego de su declaración ante la corte tras solicitar la cancelación de su tutela legal, Spears dejó en claro que su vida no es perfecta.

“Traigo esto a la atención pública porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO LO ES. ¡Y si ha leído algo sobre mí en las noticias esta semana, obviamente saben ahora que no lo es! Me disculpo por pretender que estuve bien en los últimos dos años. Lo hice por mi orgullo y porque estaba avergonzada de compartir lo que me ocurría”.

La cantante indicó que ella, al igual que muchas otras personas, lucha por tener una vida de ensueño, pero la realidad era muy distinta.

“Creo que como gente todos queremos una vida de cuento y por la forma en la que yo publicaba, parecía que mi vida se veía maravillosa. ¡Creo que es por lo que todos luchamos! Era uno de los mejores rasgos de mi madre: que no importaba qué tan horrible había sido el día cuando yo era niña: por mi salud y la de mis hermanos, ella siempre pretendía que todo estaba bien”, escribió.

Fuente: Sin Embargo