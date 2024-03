Bon Jovi nuevo anuncia nuevo disco, ‘Forever’; adelanta canción ‘Legendary’

Bon Jovi anunció el lanzamiento de su nuevo disco llamado ‘Forever’ el 7 de junio y ofreció como aperitivo el primer sencillo, ‘Legendary’.

“Este disco es una vuelta a la alegría. Desde la composición, pasando por el proceso de grabación, esto es subir el volumen, un retorno a la música que te hace sentir bien”, dijo Jon Bon Jovi, respecto al disco de estudio 16.

‘Forever’ tendrá 12 temas inéditos: el primero en la lista es ‘Legendary’, y le siguen ‘We Made it Look Easy’, ‘Living Proof’, ‘Waves’, ‘Seeds’, ‘Kiss the Bride’, ‘The People’s House’, ‘Walls of Jericho’, ‘I Wrote You a Song’, ‘Living in Paradise’, ‘My First Guitar’ y ‘Hollow Man’.

El nuevo álbum, editado por Island Records, va acompañado de opciones en vinilo de color, CD, casetes y copias firmadas de edición limitada, y como detalle uno de los vinilos de color azul incluirá una tirada muy limitada de una foto única de Jon Bon Jovi.

El anuncio de ‘Forever’ se produce el mismo día en que los autores de éxitos como ‘Livin’ On A Prayer’, ‘It’s My Life’ y ‘You Give Love A Bad Name’ estrenan la primera docuserie sobre su historia, ‘Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story’, la noche de este jueves en la Conferencia SXSW de Austin, Texas.

La docuserie presenta cuatro décadas de videos personales, maquetas inéditas, letras originales y fotos inéditas que narran el viaje de los rockeros desde los clubes de Jersey Shore hasta los mayores escenarios del planeta.

Las celebraciones del 40 aniversario de Bon Jovi comenzaron a finales de enero con una reedición del álbum debut de la banda, ‘Bon Jovi Deluxe Edition’, que incluye material inédito.

Jon reveló que tuvo que superar una serie de problemas en los últimos años, incluyendo graves problemas vocales que le aquejaron en la gira 2022 de la banda, y explicó que la “alegría” es el centro del disco después de los retos por los que pasó

En una entrevista con Ultimate Classic Rock, el cantante de 62 años dijo:

El sentimiento general de este álbum es el de la alegría. ¿Cómo he llegado a la alegría? Tuve que pasar por mucha miseria oscura.

“Estoy pensando hacia dónde ir musicalmente y me encuentro con un problema físico, y ahora tengo que buscar a un especialista para que me haga una cirugía vocal que no se hace a menudo”.