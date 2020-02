Bon Jovi lanza ‘Limitless’, primer single de su nuevo álbum

Cuatro años después de su última entrega, Bon Jovi regresa oficialmente con el primer single del que será su decimoquinto álbum, informó Europa Press.

El tema lleva por título ‘Limitless’ y sirve como adelanto del disco, titulado sencillamente ‘Bon Jovi 2020’ y que llegará el 15 de mayo.

‘Bon Jovi 2020’ incluirá también ‘Unbroken’, tema principal del documental ‘To be of service’ estrenado el pasado otoño.

Para promocionar el álbum, la banda arrancará el 10 de junio una gira norteamericana con Bryan Adams como invitado especial.

FECHAS DE LA GIRA

10 de junio de 2020-Tacoma, WA

11 de junio de 2020-Portland, OR

13 dejunio de 2020-Sacramento, CA

16 de junio de 2020-San José, CA

18 dejunio de 2020-Los Ángeles, CA

20 de junio de 2020-Las Vegas, NV

23 de junio de 2020-San Antonio, TX

25 de junio de 2020-Dallas, TX

26 de junio de 2020-Tulsa, OK

10 de julio de 2020-Toronto, ON

14 de julio de 2020-Newark, NJ

16 de julio de 2020-Boston, MA

18 de julio de 2020-Detroit, MI

21 de julio de 2020-Chicago, IL

23 de julio de 2020-St. Luis, MO

25 de julio de 2020-Washington, DC

27 de julio de 2020-Nueva York, NY

28 de julio de 2020-Nueva York, NY