Bob Odenkirk «está estable» tras desplomarse en set de Better Call Saul

El pasado martes, llegaron reportes de que Bob Odenkirk tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras desplomarse en el set de Better Call Saul. La aclamada serie de AMC se hallaba en el rodaje de su sexta y última temporada —iniciado en marzo de este año— cuando el actor repentinamente colapsó y cayó al suelo de una locación ubicada en Nueva México. Su condición no se dio a conocer sino hasta ayer pasado el mediodía, y afortunadamente es estable.

Nate Odenkirk, hijo del estelar de Better Call Saul, incluso afirmó que «él estará bien» a través de redes sociales.

Representantes de Bob Odenkirk confirmaron a Deadline que el percance sufrido se debió a «un incidente relacionado con el corazón». No obstante, tal parece que el actor de 58 años está saliendo avante en su recuperación, con apoyo de su familia y equipo médico.

«Podemos confirmar que Bob está estable después de experimentar un incidente relacionado con el corazón», dicta la declaración compartida con el medio. «A él y a su familia les gustaría expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como por el elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado. A los Odenkirk también les gustaría agradecer a todos por la efusión de buenos deseos y pedir [respeto a su] privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación».

Bob Odenkirk viene de protagonizar Nobody, una comedia de acción donde lo vemos patear traseros de maleantes y abusadores; un rol muy diferente al del abogado criminal Saul Goodman que conocimos en la aclamada serie Breaking Bad. Aquí Odenkirk compartió créditos con los ganadores del Emmy Bryan Cranston y Aaron Paul, quienes esta misma semana dedicaron algunas palabras a su colega y amigo, posterior al reporte de su situación médica.

«Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita», escribió Cranston en redes sociales, el pasado miércoles. «Por favor, tómense un momento en su día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones. Gracias».

La venidera sexta temporada de Better Call Saul —serie precuela de Breaking Bad— estará compuesta de 13 episodios, cuyo estreno está previsto para 2022. Por su interpretación de Saul Goodman, Bob Odenkirk ha sido cuatro veces nominado al Emmy, sin haber ganado en ninguna ocasión. Él encabeza un elenco impecable conformado por Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Michael Mando, Tony Dalton y Giancarlo Esposito.

Fuente: CinePremiere