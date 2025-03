Blake Lively logró obtener una orden de protección modificada en su batalla legal contra el actor y director Justin Baldoni.

La actriz de 36 años y el director de 40 han estado involucrados en un pleito legal por varios meses, después de que Lively lo acusara de acoso durante la filmación de la película It Ends with Us.

Blake Lively obtiene orden de protección en batalla legal contra Justin Baldoni

La disputa dio un giro importante este jueves, cuando el juez Lewis J. Liman dictó una decisión crucial sobre la protección de información confidencial.

En su dictamen, el juez señaló que algunos materiales seguirán siendo protegidos durante el juicio, pero se podrá aplicar una designación que solo estará disponible para los abogados si la divulgación de los mismos podría causar un perjuicio significativo en áreas como los negocios, el comercio, las finanzas o la privacidad de los implicados.

Esta decisión surgió a raíz de la solicitud de Blake Lively, quien pidió medidas más estrictas para evitar que se filtraran datos privados a los medios de comunicación o a la industria de Hollywood.

El juez Liman reconoció el riesgo de que información sensible pudiera llegar a difundirse en el sector, comentando: “Y cuando la información confidencial no se revela a los medios de comunicación, puede difundirse mediante cotilleos e insinuaciones a aquellos miembros de la estrecha comunidad artística que estén en condiciones de perjudicar a una u otra de las partes, pero de un modo que podría no detectarse fácil e inmediatamente”.

El portavoz de Blake Lively expresó en un comunicado que el tribunal había introducido las protecciones necesarias para garantizar el flujo libre de material durante el proceso de descubrimiento, sin riesgo de intimidación de testigos ni daños a la seguridad de las personas implicadas.

“Con esta orden en vigor, la Sra. Lively avanzará en el proceso de descubrimiento para obtener aún más de las evidencias que probarán sus afirmaciones ante el tribunal”, añadió el portavoz.

¿Qué significa la orden de protección en la batalla legal de Blake Lively y Justin Baldoni?

Por otro lado, el abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, emitió un comunicado tras la decisión del tribunal, rechazando las afirmaciones de Blake de que la información profundamente personal requería una protección adicional.

“Estamos totalmente de acuerdo con la decisión del Tribunal de proporcionar un estrecho ámbito de protección a categorías tales como registros privados de salud mental y medidas de seguridad personal que nunca han sido de interés para nosotros, en contraposición a la demanda excesivamente amplia de la Sra. Lively de documentos para un período de tiempo de 2,5 años, que el tribunal anuló acertadamente. Seguimos centrados en las comunicaciones necesarias que desmentirán directamente las acusaciones infundadas de la Sra. Lively”, señaló Freedman.

El equipo legal de Blake había solicitado varias medidas de confidencialidad en su caso, citando el perfil público de la demanda y el riesgo de filtraciones en los medios de comunicación. Sus abogados argumentaron que restringir el acceso a ciertos documentos era esencial para evitar daños a la reputación y el escrutinio mediático.

Sin embargo, el equipo de Justin se opuso a la petición, calificándola de excesiva y advirtiendo que podría impedir el acceso a pruebas fundamentales.

Finalmente, el tribunal rechazó la solicitud de Blake para imponer limitaciones estrictas a todos los materiales, centrándose en cambio en la protección específica de la información personal y sensible. Esta decisión marca un nuevo paso en la tensa disputa legal que continúa entre ambos.

Con información de Quién