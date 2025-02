Blake Lively critica la portada que la muestra en guerra con Justin Baldoni

Según informes, Blake Lively se sintió ofendida por una imagen de portada que The Hollywood Reporter publicó recientemente que la aparece lanzándole un celular con una honda a Justin Baldoni en medio de la actual disputa entre los actores.

“The Hollywood Reporter debería avergonzarse de sí mismo”, dijo un portavoz de la estrella de It Ends With Us, de 37 años, al Daily Mail este fin de semana. “El encuadre de esta imagen es escandalosamente insultante, ya que se basa en todos los clichés sexistas sobre las mujeres que se atreven a presentar una queja en el lugar de trabajo, convirtiéndolas en agresoras y sugiriendo que merecen las represalias que se les presentan”.

Blake Lively critica la portada de The Hollywood Reporter

La portada pretende representar la historia bíblica de David y Goliat, en la que un niño supera todos los obstáculos con una simple honda y una piedra para derrotar a un gigante.

La revista presentó la controvertida imagen de Blake Lively junto a una historia en la que el medio investigó cómo Justin Baldoni pudo haber «contribuido inadvertidamente» a su situación con Lively.

Por ejemplo, el Hollywood Reporter señaló cómo una afirmación que la estrella de El secreto de Adeline hizo en su queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California y en la demanda posterior de que el director una vez dijo que podía hablar con su “padre muerto” coincide con conferencias anteriores que había dado sobre su fe.

“También ha hecho referencia a su interés en el más allá en entrevistas”, afirma el artículo del medio. El artículo también plantea la cuestión de si la batalla legal entre Lively y Baldoni “tiene menos que ver con la igualdad de género que con un simple malentendido cultural”.

Blake Lively se manteiene firme sobre sus acusaciones de acoso sexual contra Justin Baldoni

“¿Qué pasaría si gran parte de esto —los supuestos abrazos inapropiados y las oraciones previas a la filmación— pudiera explicarse como un choque entre una comunidad religiosa muy específica con sus costumbres únicas, y una comunidad mucho más moderna, post-#MeToo, con su propio conjunto de creencias y mandamientos?”

El representante de Blake Lively agregó al Daily Mail en respuesta: “La historia es extremadamente ofensiva ya que increíblemente parece justificar ejemplos documentados de acoso sexual y represalias al llamarlos ‘malentendidos culturales’”.

Lively ha mantenido que está siendo sincera sobre sus acusaciones de acoso sexual contra Baldoni. En una denuncia enmendada presentada esta semana, reiteró que el actor de “Jane the Virgin” exhibió un comportamiento “espeluznante” en el set, incluso preguntando sobre su vida sexual y la de su esposo Ryan Reynolds . También afirmó que hizo que varias otras mujeres que trabajaban en la película se sintieran “incómodas”.

Baldoni ha negado todas las acusaciones de Lively, incluyendo que lanzó una «campaña de desprestigio» contra su ex coprotagonista para «destruir» su reputación como represalia por hablar.

Con información de Quién