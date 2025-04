El equipo legal de la actriz emitió un comunicado en el que aseguró que el productor está haciendo lo posible para desestimar las acusaciones en su contra.

La polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa. Recientemente, el equipo legal de la actriz acusó al productor de intentar silenciar a las víctimas, evitando que hablen para ocultar las denuncias de acoso sexual en su contra.

Blake Lively acusa a Justin Baldoni de intentar callar a sus víctimas

Mike Gottlieb y Esra Hudson, abogados de Blake Lively, enviaron un comunicado al medio estadounidense Us Weekly tras la respuesta de Baldoni a su moción para desestimar la demanda de 400 millones de dólares.

«Baldoni, [Steve] Sarowitz y el resto de los equipos de Wayfarer están argumentando ahora que nadie debería estar protegido por el privilegio del acoso sexual. No solo están diciendo que no se aplica a la Sra. Lively, están diciendo que es inconstitucional y que ninguna mujer debería tener estas protecciones”, decía una respuesta del equipo de Lively.

Blake Lively y Justin Baldoni (Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

“Es correcto: Justin Baldoni, el hombre que ha construido su marca supuestamente hablando en defensa de las víctimas, cree que los derechos de la Primera Enmienda de las víctimas de asalto y acoso sexual de hablar deberían ceder ante los derechos de los perpetradores para demandar a sus víctimas ‘hasta la destrucción’”.

Dicho comunicado, acusó al productor de It ends with us y a su equipo legal de “tan obsesionados con tratar de destruir a Blake Lively que están dispuestos a destrozar una ley diseñada para proteger a todas las víctimas solo para asegurarse de que ‘entierren’ a una”.

Todos los motivos del pleito entre Blake Lively y Justin Baldoni en «Romper el círculo» (Premier Shutterstock)

Justin Baldoni demanda a su ex publicista por filtrar información privada

El actor y productor señaló que Stephanie Jones, quien había trabajado con él como su publicista, actuó de forma maliciosa y violó su contrato, esto según se lee en los documentos que fueron presentados por el equipo de Baldoni en un tribunal federal de Nueva York.

Uno de los puntos más delicados de la contrademanda señala que Jones supuestamente filtró información a la prensa al contactar a un reportero del Daily Mail en agosto de 2024, rompiendo así una supuesta «tregua» con el equipo de Lively y Sony, distribuidora de la película.

Justin Baldoni (GettyImages)

Además, el productor acusa a Jones de despedir abruptamente a Jennifer Abel, colaboradora del actor en Wayfarer Studios, en ese mismo mes y de haber accedido ilegalmente a su teléfono para compartir información confidencial con terceros, incluyendo a la publicista de Lively, Leslie Sloane.