Black Widow y Cruella se estrenarán simultáneamente en cines y en la plataforma de Disney+

The Walt Disney Co. revisó el martes sus próximos planes de estreno cinematográfico, posponiendo algunas de sus películas más importantes y trasladando Black Widow de Marvel, entre otros títulos, a Disney+ al mismo tiempo que llegan a los cines.

Black Widow, una vez que se planeó debutar en mayo de 2020, estaba programado para comenzar el verano el 7 de mayo. En cambio, se estrenará el 9 de julio. Lo hará simultáneamente en la plataforma de transmisión de la compañía por una tarifa de acceso anticipado de 30 dólares.

Para los cines, que comienzan a reabrir tras castigar meses de cierre por la pandemia, el anuncio fue un golpe a las esperanzas de una inminente recuperación. Si bien las películas cada vez más grandes se han convertido en transmisión y premium a pedido en los últimos meses, las películas de Marvel son los gigantes de taquilla más rentables de Hollywood.

En cambio, Disney lanzará su verano con Cruella en la fecha programada previamente, el 28 de mayo. El spin-off de 101 Dálmatas con Emma Stone también se estrenará en ambos cines y en Disney+ por 30 dólares, el mismo enfoque híbrido que el estudio tomó con el reciente lanzamiento de Raya and the Last Dragon.

Disney no ha anunciado datos de visualización de Raya y el último dragón, pero el martes calificó su actuación como “exitosa”.

En tanto, Luca, la nueva entrega de Pixar, se estrenará el 18 de junio en la plataforma de Disney+ sin rostro extra a la suscripción.

“El anuncio de hoy refleja nuestro enfoque en brindar opciones al consumidor y atender las preferencias cambiantes de las audiencias”, dijo Kareem Daniel, jefe de distribución de Disney. “Al aprovechar una estrategia de distribución flexible en un mercado dinámico que está comenzando a recuperarse de la pandemia global, continuaremos empleando las mejores opciones para ofrecer la incomparable narración de historias de The Walt Disney Company a los fanáticos y familias de todo el mundo”.

Fuente: Sin Embargo