Billy Porter llora la muerte de su mamá, víctima de una enfermedad degenerativa

El actor Billy Porter, protagonista de la serie Pose, comunicó personalmente a todos sus seguidores el fallecimiento esta semana de su adorada madre, Cloerinda Porter-Ford, a los 79 años.

El intérprete dejó ver el dolor que vive en estos duros momentos. La muerte de su mamá le dejó el «corazón roto», pero se consuela al pensar que pudo abrazarla hasta el final.

Billy Porter llora la muerte de su mamá Cloerinda, víctima de una enfermedad degenerativa

«Estábamos justo a su lado cuando exhaló su último suspiro, abrazados a ella. Mamá exprimió al máximo la vida, a pesar de sus limitaciones físicas», escribió el también cantante sobre su madre, de quien reveló años atrás que nació con una discapacidad degenerativa que marcaría toda su existencia.

El intérprete y sus hermanos también aseguran de que el intenso y prolongado sufrimiento de Cloerinda haya llegado a su fin.

«Seguiremos tratando de estar a la altura de su ejemplo. Tenemos el corazón roto porque ya no está con nosotros, pero encontramos consuelo en que su sufrimiento ha terminado. Su lucha fue dura y larga. Y lo hizo con integridad y dignidad. Mamá seguirá con nosotros para siempre, en nuestros corazones, y nos guiará desde arriba», agregó.

Billy Porter y su mamá, a quien el actor ha definido en varias ocasiones como una cristiana devota, siempre mantuvieron una relación muy estrecha, aunque no exenta de obstáculos.

En entrevista con The Hollywood Reporter, en mayo de 2021, el intérprete dio a conocer públicamente que había sido diagnosticado con VIH en el año 2007.

Además de ocultar ese dato a la opinión pública, el cantante no se lo había contado a Cloerinda hasta pocos días antes de esa entrevista.

La reacción de la mamá de Billy Porter al enterarse que su hijo tiene VIH

Y así reaccionó su madre: «¿Lo has llevado en silencio durante 14 años? No vuelvas a hacer eso. Soy tu madre y te quiero pase lo que pase», contaba Porter, quien también elogió a Cloerinda por la forma en que aprendió a adaptarse a los tiempos y a comprender realidades tan devastadoras como la del sida.

«Sé que no habría sabido sobrellevar esto hace unos años, pero ya han pasado décadas de eso», le dijo su madre, según la misma entrevista.

«Esa mujer se levantaba todos los días de su vida para luchar por su vida, cuando todo el mundo le decía que ni siquiera debería molestarse. No sabría ser de otra manera cuando has tenido un ejemplo como el suyo. Simplemente no puedes ser de otra forma», explicó Billy Porter en entrevista para el programa Build Series, en el año 2017.