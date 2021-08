Billy Porter dirigirá la película para adolescentes queer de Amazon Studios, ‘To Be Real’

Amazon Studios adquirió los derechos de una serie queer que compró a I’ll Have Another Productions de Gabrielle Union que será dirigida por la estrella de Pose, Billy Porter.

La serie tiene el título provisional de To Be Real y cuenta con Shiraki en la producción, quien es productora de la serie animada de HBO Max Santa Inc, creada por Alexandra Rushfield.

La nueva serie de Amazon Prime ha sido descrita como un Superbad LGBTQ combinada con Booksmart, de acuerdo con Variety.

La trama de To Be Real se enfoca en tres amigos queer que escapan de su ciudad natal para el fin de semana del Orgullo en la ciudad de Nueva York, donde descubren que la vida sobre el arcoiris es una locura, obsceno, a menudo divisivo, pero una fiesta sin fin.

Actualmente Porter se encuentra en la filmación de su debut como director con el largometraje What If? para Orion Pictures. Este proyecto también es un filme que se centra en los adolescentes.

En septiembre Porter podría ganar su segundo Emmy como Pray Tell por la última temporada de Pose, y pronto estrenará Cinderella de Amazon, en la que personifica a un hada madrina.