Billie Eilish sufre agresión de un fan durante su concierto en Miami

La cantante estadounidense Billie Eilish vivió un momento de tensión en el Kaseya Center de Miami, Florida, cuando un fan la jaló violentamente hacia la barricada mientras saludaba a su audiencia.

El incidente ocurrió durante la interpretación de su tema de 2019 “Everything I Wanted”, en el marco de la segunda etapa de su gira norteamericana Hit Me Hard and Soft: The Tour, que marca el regreso de la artista a los escenarios tras su última presentación el 17 de agosto en Tokio y el lanzamiento de su tercer álbum de estudio en 2024.

Billie Eilish sufre agresión de un fan durante su concierto

El concierto, que comenzó alrededor de las 20:00 horas con el invitado especial Tom Odell, transcurría con normalidad hasta que Billie Eilish descendió del escenario para acercarse a sus seguidores. Mientras caminaba por la zona de seguridad, un asistente entre el público logró sujetarla del brazo con fuerza, provocando que la cantante se golpeara contra la valla metálica y cayera parcialmente al suelo.

Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el impacto fue visible y generó preocupación inmediata entre los asistentes, con gritos como “¡Oh my God!” y “¿Estás bien?” resonando en la multitud.

Un miembro del equipo de seguridad reaccionó en segundos, liberando a la artista y empujando a la multitud hacia atrás. Eilish, visiblemente contrariada, se echó el pelo hacia atrás, lanzó una mirada tensa hacia el agresor y recuperó la compostura para continuar con el espectáculo sin detener la música. Aunque no emitió declaraciones en el momento, su actitud fue descrita como profesional y resiliente por varios medios y fans en línea.

A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025

La cantante de 23 años no ha comentado públicamente sobre el incidente, pero fuentes cercanas a la producción confirmaron que no sufrió lesiones graves. El fan involucrado, un hombre según videos del evento, fue retirado del recinto por el personal de seguridad y expulsado del Kaseya Center, según confirmó un representante del Departamento de Policía de Miami a Entertainment Weekly: “La persona fue expulsada del Kaseya Center. Eso fue todo”.

Hasta el momento, no se ha informado si enfrentará cargos legales o sanciones administrativas adicionales.

Billie Eilish ha expresado su preocupación por la seguridad en conciertos

Este no es el primer altercado que Billie Eilish enfrenta con seguidores. En años anteriores, ha expresado su preocupación por la seguridad en conciertos masivos y ha pedido respeto a su espacio personal, como en una entrevista de 2021 donde declaró: “Quiero que la gente se divierta, pero no a costa de mi seguridad o la de nadie más”.

Este episodio ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de usuarios condenaron la agresión con comentarios como “Billie Eilish debería poder golpear a la gente en la cara, no me importa” de un usuario en X y destacaron la entereza de la artista.

La gira Hit Me Hard and Soft: The Tour incluye 81 fechas en Norteamérica, Oceanía y Europa, con tres presentaciones en Miami (9, 11 y 12 de octubre), y ha sido aclamada por su producción visual y emocional, incluyendo interpretaciones en piano, guitarra acústica y eléctrica que resaltan la versatilidad de Eilish, según reseñas de Billboard y Variety. El concierto en Miami marcaba el inicio de esta segunda etapa norteamericana, por lo que el incidente ha encendido alertas sobre la seguridad en futuros eventos.

La promotora del tour no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que se refuercen las medidas de protección en los próximos conciertos, como las fechas adicionales en Miami este fin de semana y en Orlando a partir del 14 de octubre. Mientras tanto, Billie Eilish continúa con su agenda, demostrando una vez más su compromiso con el público y su fortaleza ante situaciones adversas.

Con información de Quién