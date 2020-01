Billie Eilish se lleva el Grammy a mejor álbum pop vocal

La iconoclasta del pop Billie Eilish, ganó su primer Grammy este domingo al mejor álbum pop vocal por su aclamado trabajo en “When we all fall asleep, ¿where do we go?”.

Eilish, de 18 años, batió a las más veteranas Taylor Swift, Beyoncé y Ariana Grande así como al británico Ed Sheeran y conquistó así el primero de los seis Grammy que podría ganar en esta gala en Los Ángeles.

La cantante de tendencia gótica fue una de las artistas más nominadas este año, y se convirtió en la persona más joven nominada en las cuatro categorías principales.

Antes del lanzamiento de su álbum en marzo de 2019, Eilish ya había cosechado un fervoroso público en línea por su sonido pop audaz y a menudo inquietante con graves pesados y tintes de trap y de electrónica dance.

Su hermano y principal colaborador, Finneas O’Connell, de 22 años, se hizo con el Grammy a mejor productor no clásico, ganando uno de los cinco premios a los que está nominado.

En agosto, Eilish se convirtió en la primera música nacida en la década de 2000 en encabezar la clasificación Billboard Hot 100, cuando destronó a Lil Nas X y su racha récord de 19 semanas con su éxito viral “Old Town Road”, nominado esta noche a seis Grammy.