Billboard recibe backlash y es acusado de misoginia a Taylor Swift

La controversia alrededor del listado de «Greatest Pop Stars of the 21st Century» de Billboard sigue causando revuelo en redes sociales. Los usuarios de X no solo están molestos porque les parece que la lista no tiene sentido y porque creen que Jay Z pagó para que Beyoncé encabece la lista. Esto último no ha sido confirmado porque la plataforma ni siquiera ha revelando quién ocupa el primer lugar.

Pero ese no es el único escándalo alrededor del ranking, los usuarios de internet están diciendo que Billboard está siendo misógino.

Con el hashtag #BillboardIsOverParty los internautas están acusando al medio de misoginia. Todo comenzó porque en el artículo en donde Billboard dio a conocer que Taylor Swift ocupa el segundo lugar de la lista incluyó un video que resaltaba los momentos más importantes de su carrera a modo de tributo, pero incluyó uno que no es nada relevante. De hecho, es casi un insulto para ella.

El video (ahora eliminado) mostraba una escena del video de Kanye West «Famous» en el que aparece una figura de cera de la cantante completamente desnuda, una elección que en X están describiendo como «asquerosa», «poco profesional» e «irrespetuosa».

Además, señalan que en el artículo de Jay Z, Billboard —curiosamente— no incluyó la estrecha y sospechosa relación del rapero con Diddy, quien recientemente fue acusado de múltiples delitos de abuso.

Por si eso no fuera suficiente, los usuarios de X también alegan que en la publicación de Ariana Grande, quien ocupa el puesto #9 en la lista incluyeron el concierto de la cantante en Manchester, que desgraciadamente terminó en tragedia porque murieron 22 personas a causa de un atentado terrorista.

Con información de Elle