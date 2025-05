Aunque no fue a la boda por el civil de su hija Alejandra, Biby Gaytán dijo que está lista para la boda religiosa, que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo.

Luego de que la actriz no asistió a la boda civil de su hija Ale Capetillo en Madrid, España, surgieron rumores sobre que Biby Gaytán está distanciada de su hija, sin embargo, la verdad es que las cosas entre ellas están muy bien.

Algo de lo que Biby habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad reveló la razón por la que no pudo estar presente en este evento tan significativo, pero mostrándose ilusionada con la boda religiosa, la cual se realizará el próximo 24 de mayo en México.

Biby Gaytán confiesa por qué no fue a la boda civil de su hija Alejandra

Fue durante una conferencia de prensa de la obra que protagoniza, Dos Locas de Remate que, que Biby Gaytán respondió a los cuestionamientos relacionados con su ausencia en la boda civil de Alejandra, dejando en claro que en la vida se tiene que hacer sacrificios.

«Todo lo que hago, me gusta hacerlo al 100 por ciento. Hasta que no me siento satisfecha, en paz, siento que no lo hice bien. Y nunca me siento del todo satisfecha, siempre creo que se puede mejorar en todo, tanto en el trabajo, el trabajo para mí es sagrado, un compromiso laboral es sagrado», señaló

«He podido organizarme hasta el día de hoy, gracias a Dios. He podido darle el tiempo a lo que es importante para mí, mi familia, mi profesión, y pues eso, ambas cosas requieren sacrificios», agregó.

Para Biby Gaytán, la familia es sagrada

La actriz habló de la importancia que ocupa su familia en su vida y lo importante que es para ella estar en los mejores momentos de su momentos importantes de sus vidas..

Ale Capetillo es idéntica a su mamá Biby Gaytán al recrear su look de los 90. (Instagram @bibygaytan)

«Mi familia es sagrada, por supuesto. Pero bueno, en la vida a veces las cosas no se dan como uno quisiera en ciertos momentos. Pero solo para recalcar a tu pregunta, ahí viene la buena (la boda religiosa). Ahí viene la buena a finales de este mes”, señaló.