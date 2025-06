Beyoncé detiene abruptamente su show en Houston por falla técnica

Lo que parecía una noche inolvidable para los miles de fanáticos reunidos en el NRG Stadium de Houston durante el primer show de Beyoncé en su ciudad natal, se transformó en un momento de tensión cuando una falla técnica interrumpió la presentación.

La cantante, que se encontraba suspendida en el aire dentro de un carro rojo como parte de la escenografía del tema 16 Carriages, atravesó un incidente que pudo haber tenido consecuencias serias, pero finalmente la estrella resultó ilesa debido a que tomó el incidente con mucha serenidad.

Beyoncé detiene su show en Houston por falla técnica

Mientras interpretaba 16 Carriages, una de las piezas más emotivas de su disco Cowboy Carter, Beyoncé se desplazaba por encima del público en un vehículo sostenido por cables. De pronto, uno de los mecanismos falló, haciendo que el automóvil se inclinara de forma peligrosa hacia un lado.

La artista, visiblemente impactada pero sin perder la calma, gritó “Stop, stop, stop” al equipo técnico, deteniendo la música y priorizando la seguridad.

El equipo de producción actuó de inmediato: el auto fue bajado cuidadosamente y Beyoncé salió de la estructura por una compuerta en el escenario. Minutos más tarde, volvió frente al público con una sonrisa y una frase que provocó la ovación: “If I ever fall, I know y’all will catch me” (“Si alguna vez caigo, sé que ustedes me atraparán”).

Parkwood Entertainment, la empresa que representa a la cantante, difundió un comunicado horas después del incidente, calificándolo como “una falla técnica inesperada” y asegurando que se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de espectáculos. No hubo personas lesionadas y el show continuó sin más contratiempos.

Beyoncé regresa a su hogar

Hasta el momento, ni la cantante ni otros miembros de la familia Carter han emitido declaraciones públicas, aunque fuentes cercanas confirman que la artista se encuentra bien y con la intención de seguir adelante con la gira.

El Cowboy Carter Tour, que arrancó en abril de 2025 en Los Ángeles, es la décima gira de Beyoncé y una de las más ambiciosas de su trayectoria. Con una producción que mezcla country, soul, pop y visuales cinematográficos, la gira celebra su octavo álbum de estudio.

Cowboy Carter, ganador del Grammy a Álbum del Año. El espectáculo se divide en seis actos y repasa su discografía desde Dangerously in Love hasta Renaissance, con énfasis en su etapa más reciente, enfocada en reivindicar las raíces afroamericanas dentro de la música country.

El concierto en Houston, su única fecha en Texas, tenía un significado especial: era un regreso a su hogar, como ella misma lo expresó al iniciar el show: “Cuando los miro, me veo a mí misma. Gracias por ser mi base, por sostenerme Houston”.

Con información de Quién