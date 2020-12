Benito Castro aclara si Paco Stanley distribuía droga a los famosos

En junio del 2020 se cumplieron 21 años del asesinato de Paco Stanley en una taquería de la Ciudad de México. Algunas líneas de investigación apuntaban a que el presentador tenía relación con el narcotráfico.

Muchas versiones se dieron sobre el caso: ‘Paco Stanley era prestanombres de algún capo’, ‘Paco Stanley lavaba dinero del narcotráfico’; ‘Paco Stanley vendía y distribuía droga’, decían los encabezados de los principales periódicos.

Las indagatorias revelaron que tanto el comediante como su compañero Mario Bezares eran adictos a la cocaína. Incluso un supuesto cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua, cabecilla del desaparecido Cártel de Colima, aseguró que desde esa organización se había orquestado el asesinato.

¿PACO STANLEY ERA REALMENTE EL DEALER DE LAS ESTRELLAS?

Tras años de investigación, los amigos cercanos al actor insisten en que todo, hasta el proceso legal de Bezares, estuvo amañado.

Así lo aseguró Benito Castro luego de subirse con ‘El Escorpión Dorado’ al volante, donde contó algunas anécdotas de toda su carrera, entre ellas, los rumores acerca de Paco Stanley y su fama como vendedor de droga.

“No tenía necesidad de vender droga porque ganaba un chingamadral de dinero. Ganaba sobre 300, 350 mil pesos diarios por menciones y comerciales de televisión’, reveló Benito Castro.

De igual forma el actor recordó que durante el interrogatorio en el MP se enojó por todas las ‘pendejadas’ que le preguntaron y respondió a muchas de las preguntas de forma un tanto hostil.

‘Las autoridades lo mandaron llamar para preguntarme si Paco me vendía droga’… ‘Me dijeron: A usted le daba cocaína Paco Stanley’… ‘No, les dije: No me daba coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía’, reconoció.

Fuente: Excélsior