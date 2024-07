Belinda se enojó cuando le preguntaron por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

A Belinda -de 34 años de edad- se le borró la sonrisa cuando la prensa le preguntó su sentir sobre la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar.

Y es que diversos medios de comunicación aseguran que Christian Nodal -de 25 años de edad- contrajo nupcias con Ángela Aguilar en la hacienda donde solía llevar a Belinda.

Por lo que detractores no tardaron en asegurar que Christian Nodal no ha superado a su ex novia Belinda.

Mientras que otras personas dan por hecho que éste no se esfuerza por sorprender a su ahora esposa, Ángela Aguilar, de 20 años de edad.

Belinda se enoja cuando le preguntan por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Pese a que fue Belinda quien revivió su romance con Christian Nodal al lanzar su tema Cactus, ahora se niega a hablar de él y de su boda con Ángela Aguilar.

Belinda fue interceptada por Kadri Paparazzi. La cantante iba acompañada de su hermano Nacho Peregrín -de 27 años de edad- y su mamá.

La familia abordaba una camioneta cuando el reportero y camarógrafo abordaron a la cantante y le preguntaron sobre el matrimonio de Christian Nodal con Ángela Aguilar.

“Beli ¿Cómo tomas la boda de Nodal? Oye, dicen que te llevó a la misma hacienda”, pregunta el reportero a Belinda, pero su hermano Nacho Peregrín le intenta arrebatar el celular.

El reportero comienza a gritar, pide que no lo golpeen ya que representa a un medio americano, pero Belinda ni su mamá reprenden a Nacho Peregrín.

De pronto, la cámara apunta al rostro de la también actriz, quien está sumamente molesta. No está claro si por el acecho de la prensa o por la boda de su ex novio.

Enseguida, la camioneta arranca motor y en la primera oportunidad huye de la escena.

Tras darse a conocer la boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar, trascendió que el evento se realizó en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, donde el cantante habría llevado a Belinda.

En el pasado, Christian Nodal y Belinda habrían ido a vacacionar a esa hacienda ubicada en Morelos.