Belinda confirma que se contagió de Covid-19

Belinda se mudó a España para grabar la serie para Netflix ‘Bienvenidos al Edén’, tras terminar su compromiso laboral la cantante regresó a México para acompañar a su novio Christian Nodal con sus conciertos en Monterrey e incluso lo besó en el escenario.

Sin embargo en los últimos días no se había visto a la pareja junta y es que Belinda se contagió de Covid-19. Así lo confirmó la actriz en entrevista para la Agencia Reforma.

El pasado 1 de julio se estrenó la canción ‘Niña de la escuela’ en la que participan Lola Índigo, TINI, Belinda. La cual ya acumula 21,386,888 vistas y 461 mil likes.

Como parte de la promoción, Belinda concedió una entrevista vi Zoom donde confirmó que se había contagiado de Covid-19, pero ya se encontraba de salida.

Al parecer fue un golpe duro para Christian Nodal, pues su mamá Cristy Nodal también tuvo que ser hospitalizada, pero hasta el momento se desconocen los motivos.

En entrevista para la Agencia Reforma, Belinda reveló que se encuentra recuperándose en su casa en la Ciudad de México.

La revelación vino luego de que Lola Índigo recomendó vacunarse contra el Covid-19, ahí Belinda mencionó que ella no podía.

Aunque no quiso entrar en muchos detalles sobre su estado de salud y los síntomas que presentó, Belinda destacó que no se ha podido vacunar ya que se encuentra recuperando del Covid-19.

“Yo me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid, entonces todavía no puedo”

BELINDA

Tras estas declaraciones surgieron varios rumores sobre cuándo se habría podido haber contagiado. Usuarios recordaron que el pasado 13 de julio compartió que no se encontraba bien.

En Twitter compartió una imagen en la que aparece en su personaje de ‘Silvana’ de la telenovela ‘Cómplices al Rescate’, cuando está hospitalizada.

Fuente: SDP