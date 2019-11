‘Bebé Yoda’ será muy importante, alerta director de ‘The Mandalorian’

La llegada de ‘The Mandalorian‘ ha puesto patas arriba a los fans de Star Wars. Y es que, con tan sólo un capítulo disponible en Disney+, la primera serie de la franquicia intergaláctica ha sacudido el universo creado por George Lucas con la introducción de un personaje que, como advierte John Favreau, va a ser importante a lo largo de la producción.

En unas declaraciones a Variety durante la presentación de la serie, el director se mostró entusiasta con el recibimiento de ‘The Mandalorian’. “Quería sorprender a los espectadores. Hay grandes arcos que se desarrollan a lo largo de la temporada y que continuarán durante toda la serie. Así que es divertido presentar nuevos personajes que, además, encajen en una narrativa mayor, sobre lo que ha pasado en la galaxia después de la revolución. Así que es un personaje importante”, señaló.

Este personaje al que hace mención Favreau hizo su primera aparición al final del primer episodio de The Mandalorian. El cazarrecompensas había recibido un encargo para matar a un personaje al que decidió salvar, que no fue otro que un pequeño ser de la raza de Yoda. Tras verle, el personaje de Pedro Pascal se arrepintió y terminó salvándole la vida.

Y que los fans no se vieran venir que un pequeño Yoda iba a ser el giro final del primer capítulo es algo que enorgullece a Favreau. “De lo que estoy más orgulloso es de que sorprendimos a la gente. ¿Sabes lo difícil que es hacer eso hoy en día? ¿Y qué tipo de compromiso se requería de todos los que estaban en el plató y en el estudio para ocultar todas las pistas que la gente, especialmente los fans de Star Wars, normalmente utilizan?”.

Es emocionante. Es divertido, porque la gente es muy feliz cuando se sorprende. No están acostumbrados a ser sorprendidos ahora, no en el buen sentido”, sentenció el director, emocionado con la recepción de la serie. The Mandalorian es la primera serie de acción real del universo Star Wars, y ya ha sido renovada por una segunda temporada.