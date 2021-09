Batman: la serie animada sí llegará a HBO Max México

Cuando la plataforma de Warner llegó a México, lo primero que hicieron aquellos que crecieron en los 90 fue buscar en el catálogo algunas caricaturas clásicas para poder revivir la nostalgia. Cuál fue su sorpresa al enterarse de que Batman: la serie animada no estaba en la colección de HBO Max. A decir verdad, muchos reclamaron desde el primer día más de un par de ausencias. Pero de entre todas la más reclamada por los fans de DC fue la serie de animación sobre el encapotado.

Sin embargo, la plataforma ya confirmó oficialmente que la serie llegaría en el mes de septiembre de 2021.

Conoce aquí la historia detrás de la creación de una de las series animadas más icónicas de la historia.

El Caballero de la Noche encuentra su oscuridad

Bruce Timm salió de aquella junta con una idea inesperada en la cabeza. Jean MacCurdy, la presidenta de Warner Bros. Animation, había convocado a todos en la empresa para hacer una lluvia de ideas sobre las propiedades en el catálogo de Warner que podrían convertir en series animadas. “La primera película de Tim Burton acababa de salir y era todo un éxito”, le dijo Timm –quien en ese momento en 1992, era diseñador en Tiny Toon Adventures– a Vulture.

“En cuanto escuché [que Batman estaba disponible] pensé, ‘¡Pow! ¡Eso es lo que quiero hacer!’. Así que regresé a mi lugar, guardé todas mis cosas de Tiny Toons y empecé a dibujar. Desde niño Batman siempre fue uno de mis personajes favoritos para ilustrar, pero nunca había hecho una versión que fuera completamente de mi agrado. Mis interpretaciones del personaje siempre habían estado basadas en las de alguien más. Ésta era la primera vez que tenía un Batman estilo Bruce Timm”.

Su concepción del Caballero de la Noche iba más allá de los ángulos afilados de sus dibujos y una oscuridad inusual para una caricatura. Temáticamente su plan era insertar a todo el mito del murciélago en un ambiente de film noir, art deco del Nueva York de los 30 y un tono maduro sin precedentes.

“El estudio nos pidió que nos aseguráramos de no ver violencia”, le dijo Paul Dini –quien también llegó a Batman como escritor y productor después de su trabajo en Tiny Toons– a Vulture en una retrospectiva por el 25 aniversario del programa. Para poder acatar las reglas establecidas y concretar la visión de una serie atractiva para niños y adultos por igual, toda la violencia es evocada, pero nunca vista. “Mostramos, por ejemplo, un callejón vacío y escuchamos el sonido de una pistola, luego una sombra entra al cuadro. Los ejecutivos no podían objetar a eso, pero ¡vaya imagen que se pinta en la mente del espectador!”.

Dini es el responsable de algunos de los arcos narrativos más emblemáticos de Batman: La serie animada. Él creó, por ejemplo, a Harley Quinn e hizo llorar a más de uno con “Heart of Ice”, la historia de origen de Mr. Freeze.

Gracias a los guiones e ilustraciones de Dini, Timm y Eric Randomski; y a las ya clásicas interpretaciones del elenco encabezado por Kevin Conroy (Batman/Bruce Wayne) y Mark Hamill (Joker), hoy Batman: La serie animada (que ya está en HBO Max) es recordada no sólo como una de las mejores interpretaciones del Caballero de la Noche en el medio que sea, sino una de las mejores series animadas en general.

