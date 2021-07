Bárbara de Regil también denuncia bullying de YosStop: “La pasé muy mal”

YosStop arremetió hace unas semanas en contra de Bárbara de Regil, a quien acusó de intentar chantajearla para promocionar su proteína.

Ahora que la youtuber Caeli denunció en redes a YosStop por hacerle bullying durante años, Bárbara de Regil decidido romper el silencio sobre su experiencia con Yoseline Hoffman.

Bárbara de Regil se identificó como una víctima más “de la boca” de YosStop y llamó a fomentar la difusión de contenido positivo en redes.

El 26 de julio, Caeli compartió un video en el que habló sobre varias personas, que según dijo, han sido victimizadas por YosStop, debido a sus críticas despiadadas.

La grabación, difundida a través de YouTube, se viralizó en el marco de la difícil situación que vive YosStop, quien está en la cárcel acusada de difundir pornografía infantil.

Esto hizo posible que llegara hasta Bárbara de Regil, quien a través de sus historias en Instagram le expresó su apoyo a Caeli, identificándose como una víctima más de YosStop.

Algunas de las cosas que dijo YosStop contra Bárbara de Regil se enfocaron en el apoyo que la actriz expresó al Partido Verde en veda electoral y cómo intentó defenderse por ello.

“Me hago la víctima porque así son en las telenovelas que he salido y por último y más importante, sigue mintiendo que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir, no sí fue mi opinión sincera y honestamente. Yo me cuestionó: ¿quién chingados le cree? Es una mentirosa y está cabrón, les miente en la cara descaradamente a todos”YOSSTOP