Bárbara de Regil cae en unas escaleras durante una clase trasmitida en vivo en la Red

Bárbara de Regil, actriz mexicana, se dobló un pie cuando llevaba a cabo una rutina que se trasmitía en las redes sociales.

En minutos, el accidente que sufrió la mujer se volvió tendencia en las redes sociales. En el video se ve que otras dos mujeres se aproximaron a Bárbara de Regil para ayudarla.

“Oigan, voy a hacer el en vivo otra vez porque quiero ver eso”, dijo durante la transmisión Bárbara de Regil a sus seguidores.

Si un personaje de la farándula fue tendencia las últimas semanas por sus polémicos comentarios, esa ha sido –entre varios otros– Bárbara del Regil.

La actriz protagonista de Rosario Tijeras que lleva una vida fintess gusta de dar consejos sobre ello y la vida a sus seguidores de Instagram, mismos que le han puesto en controversia.

En abril, por ejemplo, la actriz decidió dar la cara a todos los comentarios que la critican y opinó que son para llamar la atención y que no es “monedita de oro” para caerle bien a todo el mundo.

“No quiero y no soy moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. No me interesa. Yo perdono a todos aquellos que me desean el mal, que me critican. A los que hacen memes no porque me encantan”, expresó.

Fuente: Sin Embargo