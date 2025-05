Bárbara de Regil asegura que Susana Zabaleta la atacó en rodaje de ‘Rosario Tijeras’: ‘Me pegó horrible’

¿Qué tan reales son las escenas en series de TV? En el caso de Bárbara de Regil, que se inyectó esperma de salmón recientemente, parece que la realidad alcanzó a la ficción, pues asegura que la actriz y cantante Susana Zabaleta la golpeó a propósito.

Esto supuestamente ocurrió cuando ambas trabajaron juntas en la cuarta temporada de la serie de TV Rosario Tijeras, en la que De Regil es protagonista; se trata de su último proyecto en la pantalla chica a estrenarse este año.

Lo que contó Bárbara a otros famosos como Julián Gil, fue una de las varias veces que, asegura, sufrió bullying y abusos a lo largo de su vida y que la dejó marcada.

¿Qué le hizo supuestamente Susana Zabaleta a Bárbara de Regil?

Durante el primer capítulo de la serie de TV Secretos de Parejas, en la que participan famosos como Poncho de Nigris y Marcela Mistral, Bárbara de Regil contó una de sus malas experiencias en los foros de grabación, donde supuestamente sufrió agresiones y bullying de Susana Zabaleta.

Cuando rodó la cuarta temporada de la serie Rosario Tijeras y supo que una de sus compañeras de foro sería la mamá de Matías Gruener, aseguró que varias personas le contaron sobre el carácter fuerte de Zabaleta, pero prefirió no tomarlos en cuenta y vivir su propia experiencia.

“Llegué a maquillaje, la saludé y no me contestó el saludo. Yo estaba en una videollamada con Mar (de Regil) y, cuando terminé la llamada, me empezó a hacer burla. Empezó a imitarme (…) cuando me bajé del camper todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta. Esto aguanta. Yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas’. Empezó a decir mucha tontería”.

Bárbara de Regil asegura que Susana Zabaleta le pegó a propósito

Sin embargo, las supuestas agresiones de la pareja de Ricardo Pérez, de La Cotorrisa, escalaron al punto en que, mientras grababan una escena juntas, ‘La Zabaleta’ se encajó con ella y le pegó, asegura, a propósito.

“En una escena ella tenía que inyectarme una cosa, un antídoto (…) entonces estaba la chamarra y yo le dije: ‘La inyección es como retráctil’ (…) entonces le dije ‘dámela aquí’ (en el hombro) y (dijo) ‘Ok’. Me metió un madrazo… y me pega horrible”, explica De Regil, ‘adicta al ejercicio’.

Cuando ocurrió eso, ella se quedó ‘en shock’ y le advirtió a Zabaleta que no hiciera eso, pues le dolió su acción. “Le dije ‘No te lleves pesado conmigo’, y me dijo: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesada’. Te lo juro, me dijo así”, comparte.

¿Ya respondió Susana Zabaleta a Bárbara de Regil?

Hasta ahora, la cantante de bolero Susana Zabaleta no ha reaccionado a las declaraciones de Bárbara de Regil que aparecen en el primer capítulo de Secretos de Parejas, pues está enfocada en proyectos como su concierto del próximo 19 de junio en el Teatro Metropólitan.

Mientras tanto, Bárbara de Regil difunde sus más recientes proyectos, como la serie de Canela TV en la que participa con su pareja, Fernando Schoenwald, así como otros matrimonios famosos en el que revelan algunas experiencias íntimas mientras viajan por el mundo.

Con información de El Financiero