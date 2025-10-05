Bad Bunny se convierte en Quico en un homenaje a ‘El Chavo del 8’ en ‘Saturday Night Live’

Bad Bunny fue el encargado de inaugurar la temporada 51 de Saturday Night Live y sorprendió al público no solo con su monólogo, sino también al rendir un homenaje a uno de los programas más entrañables de la televisión latinoamericana al interpretar a Quico, el icónico personaje de El Chavo del 8.

El popular programa estadounidense recreó una escena inspirada en la exitosa serie mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” , con un toque de humor adaptado para la audiencia de Estados Unidos.

Bad Bunny revive a Quico de El Chavo del 8 en en Saturday Night Live

El sketch de Saturday Night Live recreó una versión de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” , con la participación del elenco habitual del programa y un invitado especial: Bad Bunny , quien dio vida al personaje de Quico, interpretado originalmente por el actor Carlos Villagrán.

El artista puertorriqueño imitó los característicos cachetes inflados y el tono de voz peculiar del niño vestido con traje de marinero.

El Chavo del 8 fue interpretado por el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano, quien usó el característico gorro con orejeras y tirantes naranjas,mientras que la actriz Sarah Sherman dio vida a La Chilindrina, papel que en la versión original desempeñó la mexicana, María Antonieta de las Nieves.

El guión del sketch recreó algunas de las escenas más emblemáticas de El Chavo del 8, con los clásicos malentendidos y discusiones entre los integrantes de la vecindad. En su papel de Quico, Bad Bunny bromeó con Don Ramón diciéndole con ironía: “Ah, por fin estás trabajando”. Minutos después, Doña Florinda entró en escena, preguntó qué había pasado y, fiel al estilo del programa original, terminó dándole una cachetada.

Bad Bunny reacciona a críticas por su próxima participación en el Super Bowl

Además de hacer un sketch de inspirado en El Chavo del 8 disfrazado de Quico, Bad Bunny impresionó a todos con su monólogo en Saturday Night Live. El artista puertorriqueño no dejó pasar la oportunidad de responder a quienes han cuestionado su participación en el evento deportivo.

“Creo que todos están contentos, incluso Fox News», bromeó refiriéndose a las críticas que ha recibido luego que se anunció que será el artista que encabezará el medio tiempo del Super Bowl.

Posteriormente y en español, aseguró que el estar en el Super Bowl era no una victoria de él, sino de todos los latinos que han dejado huella gracias a su trabajo.

Bad Bunny's monologue! pic.twitter.com/pjS0Ejckcg — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 5, 2025

“Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar», expresó

Y luego expresó en inglés: «If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn it» («Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo»).

Con información de Quién