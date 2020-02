Bad Bunny protesta contra transfeminicidio de Alexa

Bad Bunny mostró su repulsa por el asesinato en Puerto Rico de la mujer transgénero Alexa Luciano Ruiz, con un mensaje reivindicativo durante su actuación en el programa norteamericano The Tonight Show With Jimmy Fallon, a donde acudió el trapero para promocionar su nuevo álbum YHLQMDLG” (“yo hago lo que me da la gana”) que verá la luz este sábado 29.

Durante la presentación de la canción “Ignorantes”, que forma parte de su nuevo disco, el cantante puertorriqueño vistió una falda y una camiseta blanca con un mensaje reivindicativo y de repulsa a este asesinato: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.

La reivindicación del artista ha tenido una enorme repercusión en Twitter, donde se han multiplicado los mensajes de apoyo a Bad Bunny por su acción y de repudia por el asesinato de Alexa, que se produjo el 24 de febrero.

Un crimen que ha creado una gran polémica en el país centroamericano debido a su violencia y a la grabación de la mujer justo antes de morir en la que varios hombres le propinan insultos y amenazas.

El cantante latino se presentó en el programa de Jimmy Fallon para promocionar su nuevo material discográfico. Su segundo disco, ostenta 20 canciones, entre ellas, colaboraciones con los también puertorriqueños Daddy Yankee, el dúo de Jowell y Randy, Ñengo Flow, Yaviah y Mora, así como el panameño Sech, el argentino Duki y el chileno Pablo Chill-E.

Bad Bunny ya había dado algunos pistas del estreno de su nuevo álbum en redes sociales y en eventos como el partido de celebridades previo al Juego de Estrellas de la NBA y en cuyo uniforme utilizó el número 29, fecha de la salida al mercado de “YHLQMDLG”.

El artista ha querido utilizar el lanzamiento de este nuevo álbum como una muestra del mensaje que hace referencia el titulo -“yo hago lo que me da la gana”- estrenando “YHLQMDLG” (iniciales de la frase) un sábado y no un viernes, día que la industria discográfica utiliza habitualmente para el lanzamientos de los discos.

Fuente: Sin Embargo