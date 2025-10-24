Bad Bunny gana el Billboard al artista latino del siglo XXI

Bad Bunny recibió este jueves el premio Billboard al artista latino del siglo XXI de las manos de la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, y después de una corta serenata de los Pleneros de la Cresta en la que el artista no paró de cantar y bailar.

«Cuando empecé mi carrera, ser latino significaba enfrentar muchos rechazos, muchos no, muchas puertas cerradas», comenzó diciendo Rita Moreno, quien a sus 93 años es la artista hispana más premiada de Hollywood y que entró al escenario bailando mientras los Pleneros tocaban.

Emocionado, Bad Bunny escuchó a Moreno para proseguir con un discurso en el que no mencionó sus logros ni la polémica sobre su participación en el próximo Super Bowl.

El Conejo malo, como también le llaman sus fans, estaba acompañado de sus colaboradores más cercanos y uno de sus hermanos menores Bernie Martínez Ocasio.

Con el público aplaudiéndolo de pie, Benito fue homenajeado con la música más puertorriqueña de los Pleneros, quienes lo acompañaron y le tocaron su éxito «café con ron» parte de su muy premiado y escuchado disco «Debí tirar más fotos».

Mientras Bad Bunny la escuchaba con la boca abierta, Moreno siguió: «Las oportunidades eran pocas e inexistentes y cada paso adelante era una victoria. Hoy veo un artista que llega al mundo entero». Luego se dirigió a él «Hello nene ¿cómo estás nene? Estás bueno también, enterito», bromeó.

«Me emociona muchísimo, desde mi corazón Benito, entregarte el Premio Billboard Artista Latino del Siglo XX!», concluyó Moreno y lo recibió bailando salsa con él a los acordes de «Baile inolvidable».

Bad Bunny sabía desde hace semanas que recibiría el galardón en los Premios, al que llegó además como el más nominado, con 27 nominaciones.

Sin embargo, confesó sobre el escenario que no había preparado un discurso porque «genuinamente no comprendo porqué soy yo el que está aquí».

«Cada vez que escucho a otros artistas expresarse de esa manera de mí, me da la seguridad de que ser yo y hacer las cosas que hago del corazón siguen siendo una gran decisión. Es lo único que he hecho desde el día uno, o he ido descubriendo quien soy», indicó.

Además, reconoció el esfuerzo de los jóvenes que sueñan con hacer una carrera artística. «Siempre me voy a identificar con esos artistas porque me considero igual. Un joven que sigue soñando con muchas metas y muchas cosas por hacer».

«Agradezco a cada uno de ustedes. Esto es de ustedes porque ustedes me tienen aquí. Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Esto no lo recibo con arrogancia», manifestó.

Para cerrar, Bad Bunny aseguró que recibe el premio «con mucha humildad. Seguiré siendo el mismo y esa es la enseñanza que quisiera darles a todos los artistas. Sean ustedes siempre vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, sean ustedes. Digan lo que, lo que les duele, lo que los hace feliz. Y nunca se olviden de ser ustedes mismos».