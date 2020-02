Audio revela que Amber Heard golpeaba a Johnny Depp

Luego de su separación y las demandas que la actriz Amber Heard interpuso contra Johnny Depp, por supuesta violencia doméstica, se reveló un audio en el que se escucha que ella propiciaba agresiones físicas al actor de filmes como Piratas del Caribe y El joven manos de tijera.

De acuerdo con el portal Daily Mail, el cual difundió el audio y la información sobre las agresiones, Amber admite haber lastimado físicamente a Johnny Depp, en repetidas ocasiones, aunque también sostiene que no tuvo la intención de hacerlo.

Lamento no haberte golpeado toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote”, se escucha en el audio difundido por el portal.