Así son las cosas, es lo nuevo de Majo Aguilar

Majo Aguilar continúa forjando su rol como una figura femenina clave en la música mexicana con el lanzamiento de “Así Son Las Cosas”. El tema captura la chispa natural del romance, convirtiendo miradas juguetonas y sentimientos no expresados en un nuevo himno al amor. Un tema audaz y tierno, donde Majo Aguilar nos recuerda la esencia de un amor inesperado que no siempre llega con un plan, sino que simplemente sucede.

“Así Son Las Cosas” es una canción para quienes han sentido la emoción del amor desarrollarse de forma natural, capturando el delicado equilibrio entre el coqueteo juguetón y la conexión innegable. Majo pinta una vívida imagen del romance, desde pequeñas miradas y sonrisas compartidas hasta momentos de risas y conversaciones sinceras. La canción refleja el emocionante viaje del enamoramiento, donde las emociones y las acciones hablan más que las palabras, pasando de miradas provocativas a confesiones sinceras. A través de su título y letra, “Así Son Las Cosas” celebra la honestidad y la apertura emocional de una conexión espontánea. Musicalmente, el tema muestra la fusión característica de Majo: la tradición del mariachi con un toque de balada moderna, combinando el rico rasgueo del guitarrón con melodías de trompeta para crear una energía vibrante y alegre. Con cada nota y letra, Majo captura la magia del amor, reafirmando su posición como una de las voces líderes de la música mexicana.

Tras el lanzamiento de su conmovedora interpretación del icónico tema “Veracruz” de Agustín Lara, junto a su abuelo, Majo Aguilar demuestra su capacidad para honrar la tradición, aportando su propia voz e interpretación a clásicos entrañables. Basándose en su aclamado álbum Mariachi Mío, fusiona el mariachi clásico con elementos contemporáneos, incluyendo texturas de tumbado, ofreciendo versiones frescas y vanguardistas de estilos atemporales. Con más de 436 millones de streams globales, el impacto de Majo en el género es innegable. Recientemente ganó Mejor Música de Mariachi Mexicana en los Premios Juventud 2025 por su colaboración con Alex Fernández en «Cuéntame», luego de su triunfo en los Premios Heat 2025 por Mejor Canción para Videojuegos, Serie o Películas por el mismo tema de la exitosa telenovela Me Atrevo a Amarte, y a principios de este año fue nombrada Música Mexicana – Artista Femenina del Año en la 27.ª edición anual de Premio Lo Nuestro.

Con su nuevo sencillo, Majo Aguilar continúa abrazando su linaje mientras forja su propio camino artístico, honrando el legado de la música mexicana con autenticidad y emoción.