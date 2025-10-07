Así llega Ángela Aguilar a los 22 años: logros, nuevos proyectos y con el amor de su vida

A sus 22 años, Ángela Aguilar llega consolidada en la música con un reciente debut como productora, múltiples éxitos y enamorada de Christian Nodal

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir que ya inició los festejos por su cumpleaños.

Mañana 8 de octubre, la cantante cumplirá 22 años, pero ya inició las celebraciones con una serie de publicaciones en redes sociales. “Empezamos con las festividades #22”, posteó emocionada junto a la foto de un pastel en el que se lee “Happy Birthday”.

Así llega Ángela Aguilar a los 22 años

Este cumpleaños será especial para Ángela Aguilar , no solo por los logros alcanzados en su carrera musical, sino también porque este año debutó como productora con su más reciente disco, Nadie se va como llegó.

Ángela Aguilar (Instagram)

Este 2025 la cantante fue honrada con el premio Revelación en los Billboard Women in Music 2025, en una gala donde también dedicó un discurso a las mujeres inmigrantes y ofreció una interpretación de «Cielito Lindo».

Además, fue galardonada con el Premio Elena Casals por su arte, disciplina y legado en la música latina.

Ángela Aguilar (Instagram)

En los Premios Juventud 2025, obtuvo tres nominaciones, en las categorías Mejor Canción Pop, Mejor Canción Pop Balada y Mejor Canción Mariachi/Música Mexicana.

Mientras que el los Premios Lo Nuestro 2025 fue una de las figuras destacadas, y su colaboración con el pianista Arthur Hanlon para interpretar «Bala perdida» fue el emotivo cierre de la ceremonia.

La historia de amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Lo que comenzó como una amistad entre dos talentos del regional mexicano terminó convirtiéndose en una historia de amor que ha acaparado la atención nacional. Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación en junio de 2024, luego de años de conocerse y colaborar en la música. La cantante lo describió como “la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar”, una frase que reflejó el tono maduro con el que ambos han decidido vivir esta nueva etapa.

Ángela y Christian se conocieron en 2018 durante la gira Jaripeo Sin Fronteras, y dos años después grabaron juntos Dime cómo quieres, el tema que los catapultó como una de las duplas más queridas del género. En aquel momento, su química en pantalla desató rumores de romance, pero la realidad es que cada uno siguió su propio camino hasta reencontrarse en un momento distinto de sus vidas.

Ángela Aguilar (Instagram)

Tras la confirmación, la pareja ha preferido mantener un perfil más reservado y han unido fuerzas contra las críticas: “Jamás hubo terceros, jamás hubo infidelidad”, aclaró Nodal, dejando atrás las especulaciones sobre su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien comparte una hija, Inti.

Mientras tanto, Ángela ha enfrentado la atención mediática pidiendo respeto.

En entrevistas recientes pidió comprensión ante el escrutinio público: “La gente ve solo un fragmento de lo que somos. Estamos aprendiendo a vivir, amar y ser adultos bajo la mirada de todos”.