Así fueron los últimos momentos de Daniel Bisogno y su última voluntad

Alex Bisogno, hermano del conductor de Ventaneando, narró cómo fueron los últimos momentos de Daniel, quien el jueves 20 de febrero falleció a los 51 años.

Alex B, hermano de Daniel Bisogno, se enlazó en una llamada telefónica con el programa Ventaneando durante el homenaje que rendían sus compañeros de la emisión encabezada por Pati Chapoy al conductor y actor fallecido este jueves 20 de febrero.

Después de que se confirmara que el titular de Ventaneando perdió la vida tras una larga lucha por recuperar su salud luego de recibir un trasplante de hígado, Alex B, quien siempre acompañó a Daniel en esta delicada situación, rompió el silencio y relató los últimos momentos de vida de su famoso hermano.

Hermano de Daniel Bisogno cuenta cómo fueron los últimos momentos en vida del conductor

“¿Qué te puedo decir?, en este momento tan doloroso que nos estamos muriendo en vida, Pati. Estos meses, evidentemente, si no es que estos años, porque son dos años atrás que tuvimos que empezar a luchar contra una enfermedad muy fuerte, muy triste y devastadora. Y lamentablemente, pues el deceso no fue como, al final, no fue como nosotros hubiéramos querido, pero como siempre le dije a Daniel en todo momento, somos un gran equipo y estamos en esto juntos hasta las últimas y así fue hasta mi último suspiro”, expresó el hermano de Daniel Bisogno en el programa Ventaneando.

Ante la duda sobre si pudo despedirse de su hermano, Alex contó: “Sí, Pati, mira, Daniel había tenido una mejora en los últimos tres días y la verdad es que estábamos muy ilusionados, muy emocionados porque Daniel estaba reaccionando bien a los medicamentos (…) Al final el último cambio que le hicieron la mejora fue abismal. Empezó a hacer él otra vez porque tuvimos varios días dormido y finalmente algo pasó. Lamentablemente, esta infección creció en todo su organismo. Esta maldita bacteria fue dañando otras partes de su cuerpo, otros órganos vitales y Daniel hasta sus últimas consecuencias, hasta el último momento luchó como un guerrero porque así fue”.

Así se despidieron los familiares de Daniel Bisogno

Asimismo, el ex conductor del programa Al Extremo, confesó que, tanto su hermana como él, pudieron conversar con Daniel Bisogno minutos antes de su deceso.

“Tuvieron que intubarlo, prácticamente de emergencia, pero antes de que eso sucediera, platicamos con él, le dijimos lo mucho que lo queríamos, lo orgullosos que estábamos de él. Lo abrazamos, él estaba perfectamente consciente, no entendía bien qué estaba pasando, porque evidentemente el panorama lo teníamos nosotros, porque los médicos nos lo habían dicho, pero no se lo compartieron a él para no angustiarlo, pero ya no había más que hacer por él”, aseveró.

Daniel Bisogno dejó a su hija, Michaela (Instagram)

Sin embargo, cuando llegó la pregunta sobre si su padre pudo despedirse, Alex rompió en llanto y dijo:

“No pudo estar en el hospital porque lamentablemente Daniel estaba en terapia intensiva y los ingresos, los horarios son muy estrictos (…) Daniel se vino abajo y los médicos nos dijeron que había que correr al hospital porque podía pasar lo peor en cualquier momento. (…) La noticia se la tuvimos que dar nosotros un poco más tarde. ¿Qué te puedo decir? Imagínate, hoy a su hijo mayor, mi papá está devastado, igual que lo estamos nosotros”.

Esta fue la última voluntad de Daniel Bisogno

Sobre si Daniel Bisogno tuvo alguna petición o deseo para cuando falleciera, su hermano Alex indicó que ésta giraba en torno al bienestar de su hija, Michaela, quien fue su adoración.

“Pues como ustedes bien lo saben, su vida, su amor, su motor, siempre fue su hija. Entonces él, lo primero que siempre pidió fue que no nos alejáramos de la niña (…) Entonces una de ellas es que por favor viera yo por ella hasta que ella fuera una mayor de edad, que fuera capaz de tomar sus propias decisiones, de que no la dejáramos sola. Su miedo, yo creo que, en los momentos más delicados de su vida, me refiero a la cuestión de salud, siempre fue cuiden a Michaela”.

Sus compañeros de Ventaneando nunca perdieron la fe en su regreso (Captura de pantalla)

Finalmente, Alex manifestó que debido a que Daniel siempre externó que una de sus mayores alegrías en la vida era el trabajar, tomaron la decisión de despedirlo en un escenario y no en una funeraria, por lo que aprovechó el momento para invitar a la gente y comunidad del medio artístico para despedirlo con un homenaje que se llevará a cabo este viernes 21 de febrero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Teatro 2, donde el actor colaboró dentro de la puesta en escena “Lagunilla mi barrio”.