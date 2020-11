Arrestaron a Eleazar Gómez: habría intentado estrangular a su novia

El actor y modelo mexicano, Eleazar Gómez, fue detenido por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia.

El también exnovio de la actriz y cantante Danna Paola fue arrestado en la colonia Nápoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), pues vecinos pidieron apoyo al escuchar los gritos de auxilio de su pareja actual, Tefi Valenzuela.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista policiaco Carlos Jiménez detalló que los elementos de seguridad acudieron al sitio y detuvieron al actor, quien ya se encuentra en la Fiscalía General de Justicia en la Alcaldía de Benito Juárez.

Al momento, su pareja, también cantante y compositora, no ha declarado nada al respecto.

Hasta ahora se desconocen más detalles, pero no es la primera vez que Eleazar se ve envuelto en un escándalo así, pues cabe recordar que en el 2017 mantuvo una relación con la modelo Vanessa López, quien en ese entonces se armó de valor y en entrevista con el programa Hoy, de Televisa, declaró que la relación de 10 meses con el cantante estuvo llena de “mucha violencia física, y agresiones verbales”.

Inclusive, la modelo sonorense mencionó que Eleazar trató de ahorcarla, sin embargo no dio más detalles respecto a esa ocasión.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, confesó para el programa matutino.