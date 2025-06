Arnold Schwarzenegger reúne a sus cinco hijos en alfombra, incluido Joseph Baena

Juntos pero no revueltos: Arnold Schwarzenegger reunió a todos sus hijos en la alfombra roja, aunque Joseph Baena no posó al lado de sus medios hermanos.

Este 11 de junio, en Los Ángeles, el actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, protagonizó un inesperado e inédito momento familiar al asistir a la premiere de la segunda temporada de la serie de Netflix FUBAR acompañado por sus cinco hijos, incluidos los cuatro que tuvo con su ex esposa, Maria Shriver, y Joseph Baena, fruto de una relación extramarital con su ex empleada doméstica.

Juntos pero no revueltos: Arnold Schwarzenegger reúne a sus cinco hijos en la alfombra roja de ‘FUBAR’

Aunque no posaron todos juntos en una sola fotografía, durante la alfombra roja de la premiere de la segunda temporada de FUBAR (donde comparte créditos con Carrie-Anne Moss y Monica Barbaro), quedó claro la buena relación que Arnold Schwarzenegger mantiene con cada uno de sus hijos.

Primero, el legendario protagonista de Terminator apareció con Katherine, Christina, Patrick y Christopher —acompañados por Chris Pratt, esposo de Katherine— y luego se tomó fotos por separado con Joseph, de 27 años. En ambas ocasiones, el actor se mostró sonriente y orgulloso de compartir ese momento especial con todos sus descendientes.

¿Quiénes son los hijos de Arnold Schwarzenegger y sus trayectorias?

De su matrimonio con Maria Shriver, de quien se separó en 2011 y concluyó su divorcio en 2021, Arnold Schwarzenegger tiene cuatro hijos.

Katherine (nacida en 1989), quien es autora de libros best‑seller y está casada con el actor Chris Pratt, con quien tiene tres hijos. Christina (1991), es una productora que ha centrado su carrera en temas de salud y bienestar. Patrick (1993), actor y modelo, quien acaparó titulares luego de su destacada y muy comentada actuación en la tercera temporada de The White Lotus. Y, finalmente, Christopher (1997), quien mantiene un perfil bajo y sorprendió al mostrar que perdió una cantidad considerable de peso corporal.

Chris Pratt, yerno de Arnold, también estuvo en la alfombra roja de ‘FUBAR’ (Charley Gallay/Getty Images for Netfix)

El matrimonio de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se desmoronó después de 25 años juntos tras conocerse la aventura que el actor tuvo con Mildred Baena, quien trabajaba como su empleada doméstica, y con quien tuvo a Joseph Baena.

En su libro de memorias I Am Maria, Shriver describió esa etapa como «brutal», con emociones como «confusión, rabia, miedo y tristeza», aunque luego destacó que su ruptura no definió su vida ni su amor propio.

Arnold y Joseph han construido una buena relación padre e hijo (Charley Gallay/Getty Images for Netfix)

Joseph Baena: el otro hijo de Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena nació el 2 de octubre de 1997 y es hijo de Arnold Schwarzenegger y Mildred Patricia Baena, quien trabajó en el hogar de la familia del actor durante más de veinte años. Aunque al nacer fue reconocido legalmente como hijo de Rogelio Baena, la verdad se reveló cuando tenía 13 años en 2010, poco después de que Arnold dejara la gubernatura de California.

Joseph Baena ha seguido los pasos de su papá en el fitness y la actuación (Charley Gallay/Getty Images for Netfix)

En 2011, durante una sesión de terapia conjunta con su entonces esposa Maria Shriver, Arnold admitió públicamente ser el papá del entonces adolescente. Más tarde, Joseph relató en una entrevista con Men’s Health que, cuando se enteró, exclamó: “¡Genial!” y luego tanto él como su mamá se ocultaron temporalmente ante el impacto mediático.

Aunque Joseph decidió no usar el apellido Schwarzenegger —y mantener el Baena— para demostrar que quería labrarse su propio camino, ha seguido los pasos de su papá en el mundo del fitness y el cine .

Estudió en Pepperdine (graduado en 2019), trabaja como agente inmobiliario en Los Ángeles y debutó como actor en proyectos recientes como Gunner (junto a Morgan Freeman). Además, en 2022 participó en el programa de concursos Dancing with The Stars y apareció en la portada de Men’s Health, adentrándose en la cultura del bodybuilding, guiado por su papá y por su icónico libro The Encyclopedia of Modern Bodybuilding.

Arnold Schwarzenegger reúne a todos sus hijos en la alfombra roja de ‘FUBAR’ (Charley Gallay/Getty Images for Netfix)

Arnold Schwarzenegger y Joseph Baena frente a críticas familiares

A pesar de los reportes existentes de ciertas tensiones entre Joseph Baena y sus medios hermanos —quienes no suelen aparecer junto a él—, Arnold Schwarzenegger se ha encargado de mostrar que tiene una buena relación con su hijo extramarital, sin que ésta afecte el vínculo con el resto de sus descendientes.

https://www.instagram.com/p/DAJp5QVSa0h/embed

El propio Joseph ha declarado que se siente agradecido por el “apoyo a distancia” que ha recibido de su famoso papá, mientras él busca construir su propio camino. En recientes declaraciones, Arnold comentó el orgullo que siente por Joseph y su deseo de trabajar con él en el futuro, frente a las cámaras, siempre que el guión resulte atractivo para ambos.