Armie Hammer confesó que, tras cansarse de las mujeres, intentó ligar con hombres, sin embargo, no tuvo éxito.

Armie Hammer volvió a ser el centro de atención luego de unas polémicas declaraciones en su podcast The Armie HammerTime Podcast.

En el último episodio, Hammer confesó que en un momento de su vida intentó iniciar una relación con un hombre tras sentirse frustrado por sus intentos fallidos con mujeres.

Armie Hammer revela fallido intento de ligar con hombres

El actor de 36 años, conocido por sus papeles en películas como Call Me By Your Name y The Social Network, sorprendió a sus seguidores y a la audiencia del podcast con esta revelación. Según Hammer, su experiencia al intentar ligar con un hombre fue extraña.

«Una vez me cansé de las mujeres y dije las mujeres son lo peor y con los gays es mucho más fácil todo. Por ello una vez me di la oportunidad y conocí a un francés guapo y dije esto puede funcionar. Pero un día besándonos sentía su barba y decía yo ahora ‘agh, ahora entiendo que las mujeres les gusta cuando nos rasuramos’. Después lo abrazaba y su espalda ¡toda ancha, casi de mi tamaño!», aseguró.

Armie Hammer. (Getty Images)

No obstante, huno un momento en el que Armie Hammer se dio cuenta de que su intento por tener una relación con un hombre no iba a funcionar y esto sucedió cuando al besarse con el francés, no tuvo excitación alguna.

«Un día besándonos no me provocaba nada físicamente y cuando intentó agarrarme allá abajo le dije no no no no, no vas a tocar mi pene flácido’. Ahí supe que eso no era para mí», agregó.

Armie Hammer intenta reconstruir su reputación

En los últimos años, Armie Hammer ha estado envuelto en polémicas y ha sido objeto de numerosas acusaciones de abuso y conductas inapropiadas desde 2021, cuando surgieron acusaciones sobre sus fantasías sexuales, algunas de las cuales incluían insinuaciones sobre canibalismo y comportamientos violentos hacia sus ex parejas.

Armie Hammer (Getty Images)

Estas acusaciones pusieron en pausa su carrera en Hollywood, y desde entonces Hammer ha mantenido un perfil bajo.

Desde hace tiempo, el actor intenta recuperar algo de su vida personal y profesional, tras haber sido cancelado por la opinión pública y enfrentarse a un juicio de reputación. A