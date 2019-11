“Ariana Grande en riesgo de morir, su ex Mac Miller viene por ella”: Mhoni Vidente

Mhoni Vidente lanzó en su canal de YouTube nuevas predicciones dirigidas a la cantante estadounidense Ariana Grande, dijo que ella no pasa la mejor etapa de su vida y se encuentra en peligro de muerte.

De inmediato lo dicho por Mhoni sorprendió enormemente, luego de que aseguró que Grande se encuentra en una fuerte depresión por la muerte de su ex Mac Miller.

Según las palabras de la vidente cubana, dijo que el joven aún no de deslinda de la tierra y que quiere llevarse a la famosa intérprete.

“Ariana Grande definitivamente está pasándola mal, está soñando, está sintiendo que alguien la persigue, está entrando en cuestiones de estar alucinando y viendo cosas que no son; está en una depresión total por culpa de un ex novio que ya murió por sobredosis Mac Miller. Así es señores, el ex novio Mac está viniendo por ella”

Mhoni Vidente

Después de lanzar su predicción, Mhoni envió un mensaje a la cantante, ella ha señalado con anterioridad que las predicciones pueden cambiar que son advertencias y espera que esté a tiempo para salvar su vida.

“Ariana esta comunicación es para ti, ¡cuídate de él!, protégete, reza el rosario, ¡quítate esa energía de tu ex novio!, borra todas las fotos, quita todas las cosas que te recuerden a él, él te quiere agarrar de la mano y se quiere ir. Mac Miller murió completamente en una sobredosis y pensando en ti”

Fuente: SDP Noticias