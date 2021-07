Arath de la Torre es sustituido en “Hoy” por burlarse de los Voladores de Papantla en comercial de Moneyman

Arath de la Torre participó en un comercial de la empresa Moneyman, donde se hacía una ridiculización de los Voladores de Papantla.

El actor, conductor y comediante mexicano, Arath de la Torre, se vio envuelto en la polémica por haber participado en un comercial de la empresa de créditos Moneyman, en donde se hace burla del baile de los Voladores de Papantla.

¿Dé que trata el comercial?

El anuncio consiste con un video de la danza ritual de los Voladores de Papantla y la voz de Arath de la Torre diciendo: “¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman? En que ambos te generan cero interés”.

La respuesta de la audiencia no fue nada positiva y las críticas no se hicieron esperar. Pues, muchos consideraron que era una ofensa y una ridiculización a Voladores de Papantla, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2009.

El comercial se volvió viral en poco tiempo y generó el enfurecimiento de los usuarios. Por lo que, La Secretaría de Cultura lanzó un tweet en donde se reprochaba el uso que Moneyman hizo de la ceremonia de los Voladores.

En un lamentable y burdo anuncio publicitario, dicha empresa, para promocionar sus servicios con fines comerciales, hace mofa del ritual prehispánico de los Voladores de Papantla, declarado en 2009 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como racista el comercial presentado por la empresa de créditos.

Hace unos días hubo un cuestionamiento a la danza a los Voladores de Papantla, racista. Me acuerdo de un dirigente, y me da una pena porque era el secretario de Economía, o de Hacienda del gobierno legítimo, también con doctorados del ITAM que escribió un artículo en La Jornada y puso que no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre.

Andrés Manuel López Obrador

Fuente: Cinepremiere