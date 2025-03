Applegate revela que fue hospitalizada 30 veces por esclerosis múltiple

Christina Applegate reveló que ha sido hospitalizada más de 30 veces en los últimos tres años debido a complicaciones relacionadas con la esclerosis múltiple, enfermedad crónica que le fue diagnosticada en 2021.

Durante un reciente episodio de su podcast MeSsy, la actriz explicó que las visitas al hospital han sido causadas principalmente por vómitos, diarrea y dolor insoportable.

«Es inimaginable, ¿de acuerdo? Me han hecho todas las pruebas conocidas, me han administrado muchísima radiación, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás», contó Applegate, quien detalló los efectos devastadores de su condición.La protagonista de Muertos Para Mí también compartió que, a pesar de los exhaustivos exámenes médicos, no fue hasta hace poco que comenzó a comprender la posible relación entre sus problemas de salud.

Applegate, de 53 años, destacó que uno de los efectos secundarios menos discutidos de la esclerosis múltiple es su impacto en la motilidad de los órganos, lo que, en su caso, ha afectado su sistema digestivo.

Información de Agencia Reforma